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"Picolino a La Picota": Sanguinario criminal capturado por De la Espriella en Bogotá fue llevado a la cárcel

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella sigue cumpliendo su promesa de enviar a la cárcel o a una tumba a los criminales, que por años gozaron de la permisividad del gobierno de Gustavo Petro y azotaron a los ciudadanos. Es el caso del capturado delincuente alias Picolino, quien cayó en poder de las autoridades hace dos semanas en Bogotá en cumplimiento de la operación Kratos, dirigida personalmente por De la Espriella, pues bien, el sanguinario delincuente fue trasladado a la cárcel la Picota, en el sur de la capital colombiana.

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