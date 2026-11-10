Avianca habilita vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla para la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

La aerolínea Avianca anunció la habilitación de cuatro vuelos directos exclusivos entre la ciudad de Buenos Aires y Barranquilla, programados para los días 19 y 20 de noviembre, con el propósito de facilitar el traslado de los aficionados argentinos que asistirán a la final de la Copa Sudamericana.

El encuentro decisivo del torneo continental se disputará el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde se medirán los clubes Boca Juniors y Atlético Mineiro, un hito deportivo que motivó una respuesta logística extraordinaria por parte de la empresa de aviación.

VEA TAMBIÉN Conmebol cambia el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que se jugará en Barranquilla o

“Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta final en nuestra casa. Por eso (...) ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico”, expresó Gabriel Oliva, presidente de la aerolínea.

Además de los vuelos directos a Barranquilla, Avianca dispondrá de aviones Boeing 787 Dreamliner las aeronaves más grandes de su flota, con capacidad para 291 pasajeros cada una durante los días 19, 22 y 23 de noviembre para cubrir la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires.

La estrategia operativa de la aerolínea incluye seis vuelos adicionales entre el 20 y el 22 de noviembre para el trayecto Bogotá-Barranquilla, los cuales se suman a los más de 200 vuelos semanales que operan con regularidad en dicho corredor aéreo.



La final de la Copa Sudamericana se disputará en la capital del Atlántico, un escenario que albergará uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico sudamericano.

Boca Juniors llega a esta instancia con un historial favorable en la competición, tras sus conquistas de los trofeos en las ediciones de 2004 y 2005. Una victoria ante el conjunto brasileño lo consagraría como el máximo ganador en la historia de la Copa Sudamericana con tres coronas.

VEA TAMBIÉN Alertan por estafas en la venta de boletas para la final de la Sudamericana 2026 en Barranquilla: Conmebol identifica ofertas no autorizadas o

Por su parte, el Atlético Mineiro campeón de la Copa Libertadores en 2013 tras vencer a Olimpia finalizó como subcampeón de la Sudamericana en la edición anterior, pero persigue aún su primer título en este certamen continental que se disputa desde 2002.