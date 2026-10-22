La exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó este jueves de forma categórica a la drástica salida de su sucesora en el cargo, Katie Zacharia, con la afirmación de que las elevadas exigencias de la vocería gubernamental sobrepasaron las capacidades de la exfuncionaria tras protagonizar el periodo más breve registrado en la historia de la administración pública norteamericana.

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Leavitt, quien ejerció la vocería presidencial desde el reinicio del mandato de Donald Trump en enero de 2025 hasta su retiro por maternidad en agosto pasado, analizó la precipitada remoción efectuada por el Ejecutivo tras las deficiencias comunicacionales evidenciadas en las comparecencias públicas.

VEA TAMBIÉN Katie Zacharia duró solo 5 días como portavoz de la Casa Blanca tras los tropiezos que vivió en una rueda de prensa o

“Le deseamos lo mejor a Katie; obviamente, ese trabajo no era para ella, pero le deseamos lo mejor a ella y a su familia”, aseveró la exportavoz gubernamental al valorar la compleja labor de defender la gestión de la administración norteamericana ante la prensa internacional.

La destitución de Zacharia aconteció el pasado 16 de octubre por orden directa del presidente Trump, escasos días después de asentar una breve rueda de prensa caracterizada por las imprecisiones conceptuales, el titubeo ante las preguntas de los reporteros y las dudas en torno a sus acreditaciones académicas.

La salida de la comunicadora procede en un momento en que el aparato gubernamental reestructura sus cuadros estratégicos para consolidar la proyección institucional del proyecto político conservador.

La pronta corrección en la vocería presidencial refleja el nivel de rigor y disciplina profesional exigido por la actual administración para comunicar sus decisiones geopolíticas.

VEA TAMBIÉN Dimite Katie Zacharia, portavoz de la Casa Blanca, una semana después de su nombramiento por Trump en reemplazo de Karoline Leavitt o

La intervención directa en la selección de la nueva vocería garantiza la preservación de los más altos estándares de rigor público que demanda la administración gubernamental en este tramo del mandato.