"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Disidentes venezolanos que permanecían en el exilio regresaron a Venezuela acompañados de dos eurodiputados españoles, en un hecho que marca un giro en la dinámica política del país caribeño.

Entre los retornados se encuentran Orlando Avendaño, Vladimir Petit y María José Bernal, quienes aterrizaron el miércoles en el aeropuerto de Maiquetía sin mayores contratiempos.

Avendaño, contra quien la Fiscalía venezolana ordenó detención en 2024 por supuesta instigación al odio a través de redes sociales, expresó su gratitud tras el arribo. "Llegué el día del cumpleaños de mi mamá, gracias a Dios. Y como muchos de los opositores que regresan sin medir negociación alguna, en Maiquetía tuve inconvenientes. Sin embargo, el agente Salazar y la agente León pudieron subsanarlos con diligencia", señaló el disidente, quien concluyó así casi nueve años de exilio.

El retorno de los disidentes coincidió con la llegada de los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, del partido Vox, quienes fueron vetados previamente por el régimen de Nicolás Maduro.

La última ocasión en que una delegación internacional intentó ingresar a Venezuela fue en 2024, tras el cuestionado proceso electoral en el que el Consejo Nacional Electoral chavista declaró ganador a Maduro, siendo entonces impedidos de entrar al país.

Tertsch, en declaraciones a NTN24, calificó la experiencia como "una noche muy emocionante" y destacó el cambio en la actitud de los funcionarios venezolanos.

"Hicimos una entrada sin ningún tipo de problema, con mucha corrección, amabilidad, incluso por parte de todos los funcionarios implicados", afirmó el eurodiputado, quien atribuyó esta transformación política a varios factores clave.

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"Ha cambiado el 3 de enero, yo creo. Es fundamentalmente lo que ha cambiado, ha cambiado todo el proceso", señaló Tertsch, quien también reconoció "la intervención impagable que yo creo que todo demócrata tiene que agradecer a Washington, al presidente Trump y a la Secretaría de Estado".

El eurodiputado resaltó además el liderazgo de María Corina Machado, calificándolo como "absolutamente impresionante y un factor decisivo en este proceso de democratización".

Los eurodiputados tienen previsto reunirse con Machado durante su visita y expresaron su optimismo ante lo que consideran una transición democrática en marcha.

"Todos somos impacientes, a todos nos gustaría que las cosas fueran de alguna forma más rápida, pero tenemos que pensar los años que hemos tenido esta dictadura y que solo llevamos diez meses", indicó Tertsch.

Respecto a posibles elecciones presidenciales, el eurodiputado respaldó la fecha de julio de 2027 mencionada por congresistas estadounidenses.

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela. Me parecería un calendario fantástico", afirmó, agregando que "el pueblo venezolano quiere elecciones, quiere elegir, quiere un gobierno democrático".