NTN24
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El eurodiputado resaltó además el liderazgo de María Corina Machado, calificándolo como "absolutamente impresionante y un factor decisivo en este proceso de democratización".

Disidentes venezolanos que permanecían en el exilio regresaron a Venezuela acompañados de dos eurodiputados españoles, en un hecho que marca un giro en la dinámica política del país caribeño.

Entre los retornados se encuentran Orlando Avendaño, Vladimir Petit y María José Bernal, quienes aterrizaron el miércoles en el aeropuerto de Maiquetía sin mayores contratiempos.

o

Avendaño, contra quien la Fiscalía venezolana ordenó detención en 2024 por supuesta instigación al odio a través de redes sociales, expresó su gratitud tras el arribo. "Llegué el día del cumpleaños de mi mamá, gracias a Dios. Y como muchos de los opositores que regresan sin medir negociación alguna, en Maiquetía tuve inconvenientes. Sin embargo, el agente Salazar y la agente León pudieron subsanarlos con diligencia", señaló el disidente, quien concluyó así casi nueve años de exilio.

El retorno de los disidentes coincidió con la llegada de los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, del partido Vox, quienes fueron vetados previamente por el régimen de Nicolás Maduro.

La última ocasión en que una delegación internacional intentó ingresar a Venezuela fue en 2024, tras el cuestionado proceso electoral en el que el Consejo Nacional Electoral chavista declaró ganador a Maduro, siendo entonces impedidos de entrar al país.

Tertsch, en declaraciones a NTN24, calificó la experiencia como "una noche muy emocionante" y destacó el cambio en la actitud de los funcionarios venezolanos.

"Hicimos una entrada sin ningún tipo de problema, con mucha corrección, amabilidad, incluso por parte de todos los funcionarios implicados", afirmó el eurodiputado, quien atribuyó esta transformación política a varios factores clave.

o

"Ha cambiado el 3 de enero, yo creo. Es fundamentalmente lo que ha cambiado, ha cambiado todo el proceso", señaló Tertsch, quien también reconoció "la intervención impagable que yo creo que todo demócrata tiene que agradecer a Washington, al presidente Trump y a la Secretaría de Estado".

El eurodiputado resaltó además el liderazgo de María Corina Machado, calificándolo como "absolutamente impresionante y un factor decisivo en este proceso de democratización".

Los eurodiputados tienen previsto reunirse con Machado durante su visita y expresaron su optimismo ante lo que consideran una transición democrática en marcha.

"Todos somos impacientes, a todos nos gustaría que las cosas fueran de alguna forma más rápida, pero tenemos que pensar los años que hemos tenido esta dictadura y que solo llevamos diez meses", indicó Tertsch.

Respecto a posibles elecciones presidenciales, el eurodiputado respaldó la fecha de julio de 2027 mencionada por congresistas estadounidenses.

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela. Me parecería un calendario fantástico", afirmó, agregando que "el pueblo venezolano quiere elecciones, quiere elegir, quiere un gobierno democrático".

Temas relacionados:

Eurodiputados

Régimen venezolano

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

María Corina Machado

Elecciones en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

En Venezuela denuncian amenazas y asesinatos de indígenas por parte de grupos armados colombianos

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Política

Ver más
Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay - Foto: EFE
Paraguay

De basquetbolista a presidente: quién es Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva (EFE)
Brasil

Flávio Bolsonaro pide anular la candidatura de Lula por propaganda indebida en WhatsApp

¿Cómo funciona la suscripción de pago de Meta para verificar cuentas en Facebook e Instagram?
Elecciones en Brasil

Justicia electoral de Brasil da 24 horas a Meta para demostrar que da el mismo trato a Lula y Flavio Bolsonaro en redes sociales a días del balotaje

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hombre trabaja entre los escombros de edificios colapsados por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

"Todavía no sabemos la magnitud real del daño": creador de la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela

Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay - Foto: EFE
Paraguay

De basquetbolista a presidente: quién es Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Bandera de Hezbola (AFP)
Hezbolá

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Cristiano Ronaldo entrenando con la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aparece en la lista de preconvocatoria de Portugal para la Nations League pese a abandonar la concentración semanas atrás

Salud - Foto de referencia Canva
Ministerio de Salud

Ministerio de Salud de Colombia denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en recursos para hospitales por más de 32 mil millones de pesos

Rick Scott - Foto: cortesía
Regreso María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott jugó un papel decisivo en el regreso de María Corina Machado con llamadas al presidente Donald Trump

Hugo Chávez y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

Del "exprópiese" de Chávez al posible "devuélvase" de Delcy: la historia de lo que el chavismo se robó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023