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Katie Zacharia duró solo 5 días como portavoz de la Casa Blanca tras los tropiezos que vivió en una rueda de prensa

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nombrada hace una semana por el presidente Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó este viernes el cargo tras un embarazoso inicio. Zacharia, de 41 años, protagonizó una de las carreras más cortas que se recuerdan, tras admitir que no tenía el título de abogada como había afirmado. Ex portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y encarnizada defensora de Trump, Zacharia protagonizó una única rueda de prensa en el podio de la Casa Blanca el pasado martes, una de las más cortas que se recuerdan: 14 minutos y tres preguntas contestadas.

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