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Kylie Jenner

Kylie Jenner desfiló con una prenda valorada en 50 millones de dólares: su precio se explica en que tenía esta cantidad de diamantes

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Kylie Jenner es toda una figura de las redes sociales y deja su huella en Instagram. Foto: @kyliejenner
Kylie Jenner es toda una figura de las redes sociales y deja su huella en Instagram. Foto: @kyliejenner
La empresaria debutó en la pasarela de la marca con una pieza cubierta por 4.410 diamantes, hecha por más de 1.000 horas y vista como la más costosa en la historia del desfile.

Kylie Jenner transformó su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en uno de los momentos más comentados del espectáculo al lucir un sujetador valorado en 50 millones de dólares, una pieza de lujo que se llevó las miradas en el regreso de uno de los elementos más emblemáticos de la firma.

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La empresaria y estrella de telerrealidad, de 29 años, estuvo en la pasarela de Los Ángeles con alas blancas de plumas, tacones transparentes y una minifalda vaporosa. El protagonista del conjunto fue el llamado Fantasy Bra, una prenda-joya que Victoria’s Secret recuperó luego de casi una década sin presentarla en su desfile.

Diseñada en colaboración con la firma de alta joyería Jacob & Co., la pieza está compuesta por 4.410 diamantes naturales. En el centro destaca un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates, el cual está rodeado de piedras preciosas de diferentes cortes.

Su elaboración necesitó el trabajo de 15 artesanos por más de 1.000 horas. A diferencia de un sujetador convencional, la estructura está elaborada de oro y diamantes, sin una base de tela, lo que de igual forma representó un desafío técnico para lograr que se ajustara al cuerpo y dejase tener movimiento.

El Fantasy Bra es una de las apuestas más reconocibles de los desfiles de Victoria’s Secret. La tradición reunió a modelos como Claudia Schiffer, Heidi Klum, Gisele Bündchen y Adriana Lima, que lucieron diseños con piedras preciosas y de valores millonarios.

La última aparición de esta pieza en la pasarela fue en 2018, cuando Elsa Hosk modeló un diseño que estaba valorado en un millón de dólares. El modelo de Jenner supera ampliamente aquella cifra y ahora en el más costoso de la historia de la marca.

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La elección de Jenner también refuerza la estrategia de Victoria’s Secret de combinar moda, entretenimiento y figuras con gran alcance en redes sociales. Entre los asistentes al espectáculo estuvieron su madre, Kris Jenner, y el actor Timothée Chalamet.

Con esta aparición, la marca contempla recuperar el impacto mediático de sus desfiles históricos y renovar el interés por un espectáculo que mezcla lencería, grandes producciones musicales y celebridades.

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