Las pérdidas por el colapso de Ueno, el banco con el mayor número de depositantes de Paraguay, podrían rondar los 1.000 millones de dólares en el peor de los escenarios, estimó el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en entrevista con la AFP.

El descalabro financiero de principios de mes - y el peor de este siglo - derivó en la destitución y el arresto del entonces presidente Santiago Peña por su presunta responsabilidad en la crisis, en medio de protestas masivas.

VEA TAMBIÉN Fiscalía de Paraguay asegura que halló activos de Ueno Bank en diferentes países y busca congelarlos o

El 80% de los depositantes recuperó la totalidad de sus ahorros tras la intervención del BCP.

Además de Peña, el jefe del Banco Central también fue detenido, señalado de presunta lesión de confianza y asociación criminal.

El nuevo presidente del BCP, Jorge Luis Schreiner, cree que parte del dinero de las pérdidas se recuperará.

Según el directivo, el colapso se originó en los préstamos que Ueno otorgó por encima del límite legal a empresas de su propio grupo y a los vínculos de sus directivos con el poder político.

VEA TAMBIÉN Tras entrar a mansión con bóveda, Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por escándalo de Ueno Bank o

A su juicio, los cambios en las normas favorecieron "un modelo de amigos, de vinculaciones".

"No fue una crisis financiera, fue una crisis de un banco", sostiene.

El cálculo de las posibles pérdidas incluye unos 700 millones de dólares que el Fondo de Garantía desembolsó para devolver depósitos a los ahorristas y la deuda con los tenedores de bonos emitidos en el exterior.

En cuanto al dinero que aún queda por devolver, Schreiner aseguró que el BCP identificó activos de Ueno por algo más de 1.000 millones de dólares que alcanzarían para cubrirlos en su totalidad.