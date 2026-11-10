"Diosdado Cabello estaría a punto de llegar a un acuerdo con EEUU y podría recibir asilo en Panamá": Guillermo Cochez

La hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, ha comprado tres apartamentos de lujo en Panamá y se cree que este podría ser el nuevo destino del número dos del régimen venezolano, según lo revela el exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez, quien asegura haber recibido información de la adquisición de estos inmuebles. Precisamente, Guillermo Cochez estuvo en Club de Prensa de NTN24 hablando sobre esta compra y dijo: “la información que tengo es que por la situación que está viviendo Diosdado en Venezuela, que no le han quitado las sanciones, está buscando asilo y podría ser Panamá, lo que me han dicho es que Daniela Cabello, su hija, habría adquirido tres apartamentos en el exclusivo barrio de Santa María, en Ciudad de Panamá. Todo indica que la relación de Diosdado con Estados Unidos estaría por llegar a un acuerdo para que él se vaya y esto podría ser un asilo en un país”.