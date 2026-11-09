Elevadas emisiones ponen en jaque estrategias contra el cambio climático

El alto incremento de diversas emisiones globales llevó a que parte de la comunidad internacional proponga la reformulación de sus prioridades frente a la crisis climática. La discusión central entre jefes de Estado, científicos y organismos multilaterales parece que dejó de centrar la atención en algunas estrategias para prevenir el calentamiento global.

Con proyecciones que anticipan el incumplimiento de los límites fijados en los acuerdos internacionales, el foco empieza a dirigirse hacia la gestión del inevitable "overshoot" o rebase masivo de la temperatura del planeta, dejando al descubierto que la meta original de contención está severamente comprometida.

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En la actualidad, las delegaciones internacionales evalúan medidas de mitigación extrema, tecnologías de captura de carbono y políticas de resiliencia más contundentes que permitan estabilizar el ecosistema global una vez que ocurra el pico del rebase. Expertos afirman que uno de los desafíos presentes no es sólo evitar la crisis, sino fijar una ruta de regreso para cuando el planeta cruce el umbral crítico. Este giro estratégico obligaría a que los gobiernos tengan que diseñar planes de contingencia pensados para el retorno climático.

En entrevista con NTN24, el experto Antonio Rudas advirtió que existe una posibilidad real de que la humanidad supere de forma sostenida el umbral de los 1.5 grados en las próximas décadas.

Rudas considera que la gravedad del problema no radica únicamente en el aumento de la temperatura, sino en la duración de este rebase. Aunque durante el año 2024, registrado como el más cálido en la historia de la humanidad fue superado dicho umbral sin que los años inmediatamente posteriores mantuvieran esa gravedad, el escenario actual es muy complejo porque el planeta estaría al límite de mantener esta variación de aumento por al menos una década consecutiva.

El concepto de "overshoot" y el aumento térmico son calculados tomando como referencia la era preindustrial. La meta global ha sido evitar que la temperatura media aumente más de 1.5 grados, un límite cuyo incumplimiento, provocaría afectaciones en los ecosistemas, la biodiversidad y la vida humana.

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Investigadores también afirman que un rebase prolongado de la temperatura desencadenará condiciones climáticas extremas irreversibles, entre las que destacan la pérdida masiva de masas de hielo, alteraciones severas en la circulación oceánica y variaciones críticas en todos los sistemas naturales. En el caso de países de América Latina, Rudas explicó que los entornos altamente sensibles, como los páramos en la región de los Andes, están en la primera línea de vulnerabilidad.

Por su parte, regímenes de lluvias y sequías experimentarán comportamientos mucho más agresivos y fenómenos meteorológicos a gran escala, como los monzones en India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, podrían crecer drásticamente, alternando periodos de precipitaciones destructivas con sequías extremas. Ante esta inminente realidad, la prioridad científica y política ya no es la prevención, sino la preparación para un escenario de rebase térmico global.