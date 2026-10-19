Futbolista venezolano está imparable en liga de fútbol latinoamericana tras marcar más de un gol por partido después de 12 fechas disputadas

Salomón Rondón sigue imparable frente al arco en el fútbol mexicano. El delantero venezolano anotó este domingo en la derrota 2-1 del Pachuca frente a Monterrey y alcanzó los 13 goles en el torneo Apertura 2026, cifra que lo deja como máximo goleador de la Liga MX.

El atacante descontó para los Tuzos con un remate de cabeza en el segundo tiempo, luego de que Diego Rossi y Jesús Manuel Corona adelantaran al conjunto regiomontano. Su gol no bastó para evitar la derrota, pero sí le dejó incrementar su registro individual en el campeonato.

Con este tanto, Rondón sostiene una ventaja de cinco goles sobre su perseguidor más cercano, Juninho Vieira, delantero de Pumas, quien tiene ocho anotaciones. Más atrás están Henry Martín, del América, y otros atacantes que quieren recortar distancias en las jornadas restantes.

El rendimiento del venezolano igualmente lo acerca a una cifra que pocos delanteros consiguieron en la Liga MX en los últimos años. En el Apertura 2026, Rondón ya llegó los 12 goles en 11 partidos, después de firmar un doblete ante al Necaxa en el empate 3-3 de la jornada anterior.

Su objetivo ahora es mantener el ritmo goleador hasta el cierre de la fase regular y aspirar al título individual. La última vez que un campeón de goleo de la Liga MX superó los 15 tantos en una temporada regular fue en el Apertura 2009, año en el que el argentino Emanuel “Tito” Villa hizo 17 goles con Cruz Azul.

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Mientras Rondón destaca en el apartado ofensivo, el Pachuca requiere mejorar sus resultados para escalar posiciones. La derrota frente a Monterrey dejó al equipo con dificultades para acercarse a los puestos de clasificación, pese a la eficacia de su principal referente en ataque.

El venezolano, que volvió al club mexicano en 2026 después de una etapa anterior, se está consolidando como una de las figuras del campeonato. Con 13 goles, tiene el liderato de la tabla individual y quiere transformar su regularidad en un nuevo reconocimiento en el fútbol mexicano.