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Jueves, 25 de junio de 2026
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Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La devastación de un terremoto en Caracas y otras zonas de Venezuela plantea un desafío adicional para los presos políticos y sus familias, quienes viven en incertidumbre debido a la falta de comunicación tras el sismo.

El reciente terremoto en Venezuela, que ha dejado a miles de personas buscando ponerse a salvo, pone en evidencia la vulnerabilidad de los presos políticos, quienes enfrentan la tragedia sin posibilidad de resguardarse ni de informar a sus familiares.

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La devastación de un terremoto en Caracas y otras zonas de Venezuela plantea un desafío adicional para los presos políticos y sus familias, quienes viven en incertidumbre debido a la falta de comunicación tras el sismo.

Mientras miles de venezolanos corrían por sus vidas y buscaban comunicarse con familiares, aquellos detenidos por razones políticas enfrentaron el desastre con grandes restricciones.

"No podían decidir cómo protegerse ni informar a sus seres queridos sobre su estado", explicó Jesús Armas, exprisionero político y activista de derechos humanos a NTN24.

Armas, destacó que Caracas es una ciudad propensa a sismos: "Cada 50 o 70 años, experimentamos movimientos telúricos significativos", afirmó, recordando el terremoto de los años 60.

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Sin embargo, señaló que, a pesar de que se debería estar más preparados con planes de emergencia efectivos y equipos de rescate entrenados, la preparación aún es insuficiente.

El terremoto no solo afectó a la población general. Los presos políticos, entre ellos los de El Rodeo y la Planta, pudieron comunicar su estado de salud a sus familias, pero no sin dificultades.

"Hasta ahora sabemos que, más allá de las enfermedades preexistentes, no han sufrido daños graves", aseguró Armas. Aun así, la incertidumbre emocional y los riesgos físicos no disminuyen.

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