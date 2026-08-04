Director de desarrollo de la FIFA se pronuncia sobre fallida propuesta de inversores privados de Infantino: "Retirar el proyecto era absolutamente necesario"

La retirada del proyecto de la FIFA para abrirse a inversores privados era "absolutamente necesaria", declaró este martes Arsène Wenger, actual director de desarrollo del fútbol mundial dentro de esa institución.

El emblemático exentrenador del Arsenal trabaja en la FIFA desde 2019, y sus palabras, expresadas en un comunicado, le suman a la lista de grandes figuras del fútbol en oponerse al fallido proyecto.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino aspiraba a vender un 20% de las acciones del Mundial a inversores privados, a través de una nueva empresa llamada FIFA Forward Enterprise (FFE).

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El plan, anunciado hace una semana, encendió la chispa de las críticas hacia Infantino, y fue rechazado por tres confederaciones, obligando al italosuizo a dar marcha atrás.

La UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas, amenazó incluso con boicotear el Mundial y otras competiciones FIFA si Infantino lograba poner en marcha su plan.

Wenger se unió este martes a la desaprobación, dejando claro su oposición al plan.

"Los eventos recientes en FIFA merecen claridad por mi parte", dijo en un comunicado.

"En FIFA soy Director de Desarrollo del Fútbol. Junto a mi equipo, superviso análisis de datos sobre el juego, el centro de entrenamiento online de FIFA, el desarrollo de la educación de jóvenes a través de 60 academias en 60 países donde más lo necesitan, y las competiciones de jóvenes alrededor del mundo", agregó.

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"Además, soy consejero técnico de la IFAB", señaló el francés sobre su rol en la institución que rige las reglas del fútbol. No estuve implicado en ese proyecto, del que me enteré por la prensa".

"La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria y fuera de toda duda, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirve a nuestro juego con compromiso, transparencia e integridad", concluyó.

Varias federaciones europeas han retirado el apoyo a Infantino para tratar de impedir que se mantenga en el poder a largo plazo.

El italosuizo es por el momento el único candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA de 2027, en las que aspira a ser elegido. Necesitará para ello el apoyo de 106 de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

La UEFA publicó el sábado un comunicado en el que celebraba la retirada del proyecto, pero en el que afirmaba haber "perdido la confianza" en Infantino.