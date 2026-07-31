Venezuela reanudará este sábado con país vecino sus conexiones aéreas interrumpidas desde 2019

Venezuela y Aruba reanudarán a partir del sábado sus conexiones aéreas interrumpidas desde 2019 tras una grave crisis política con el archipiélago ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), cercano a las costas venezolanas, anunciaron el viernes las autoridades de la isla neerlandesa.

El entonces líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Estados Unidos en enero, prohibió toda conexión marítima y aérea con el archipiélago, en momentos en que la oposición intentaba ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.

La ayuda procedente de Estados Unidos debía transitar por el archipiélago hasta Venezuela, que atravesaba una grave crisis económica y escasez de todo tipo. El régimen lo consideró un intento de invasión.

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Las conexiones marítimas con Aruba, situada a unos 30 kilómetros de la costa noroeste de Venezuela, se reanudaron unos meses más tarde, pero faltaba la conexión aérea.

"La frontera aérea entre Aruba y Venezuela será reabierta de manera gradual a partir del 1 de agosto de 2026", dijo en comunicado el viernes el ministro arubeño de Transporte, Turismo y Trabajo, Wendrick Cicilia.

"En esta primera fase, la frontera aérea se abrirá para los vuelos comerciales, los cuales podrán operar entre Aruba y Venezuela (...) con el objetivo de restablecer la conectividad aérea entre Venezuela y Aruba", dice el texto.

Aruba y Curazao, que forman parte de Países Bajos pero tienen su autonomía, junto a Bonaire, municipio de los Países Bajos continentales, comenzaron negociando en bloque la reapertura.

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Pero sin avances, decidieron seguir el proceso por separado. La conexión aérea entre Caracas y Willemstad, capital de Curazao, se reanudó en 2023.

Aruba, Bonaire y Curazao son conocidos por sus playas paradisíacas. Las islas, en especial Aruba, fueron importantes destinos turísticos para los venezolanos.