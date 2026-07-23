"Un dictador que le tiene miedo a las urnas porque le tiene miedo al pueblo": Félix Maradiaga sobre Ortega en Nicaragua

Félix Maradiaga, excandidato presidencial de Nicaragua, se refirió en NTN24 a la situación en su país bajo la dictadura de Daniel Ortega, que hace poco anunció un golpe para la democracia asegurando que en el país “no volverías a haber elecciones”. “Con estas declaraciones, Ortega lo que está haciendo es expresar de manera sumamente clara lo que siempre ha estado en su mente y su corazón, lo cual es un rechazo absoluto a la democracia liberal, a la república, a los procesos electorales. Ha expresado abiertamente su deseo de que Nicaragua sea un régimen de partido único, de que Nicaragua no tenga elecciones”, comentó.