Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Ha pasado un mes desde los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela y que dejó daños físicos calculados en 37.000 millones de dólares, por lo que, según Transparencia Venezuela, se necesitaría entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para reconstruir el país, pero este valor es menor a lo que se ha robado el chavismo desde que llegó al poder en Venezuela, pues entre 1999 y 2012, el régimen se ha robado 56.000 millones de dólares.