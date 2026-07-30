NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Japón

Así fue el impactante rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras terremoto en Japón

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Así fue heroico rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras sismo en Japón - Referencia Canva
Así fue heroico rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras sismo en Japón - Referencia Canva
El centro comercial fue evacuado y los empleados regresaron para rescatar a los gatos cuando una enorme explosión sacudió el edificio, según el establecimiento.

Veinticinco gatos que quedaron atrapados dentro de un centro comercial en Japón, parcialmente destruido por una explosión tras un fuerte terremoto, fueron rescatados, informó este jueves el operador del lugar, lo que provocó un gran alivio en redes sociales.

Momo, Kohaku, Tango, Shandy, un peludo gato de bosque de Noruega, y los demás se encontraban en el Cat Café MOFF, ubicado en la planta baja del centro comercial Aeon en Kashima, cuando el martes se produjo el devastador sismo de magnitud 7,1.

"Gracias por su continua preferencia y cálido apoyo a Cat Café MOFF. Queremos informarles sobre la situación de los 25 gatos rescatados del centro comercial Aeon Mall Kumamoto y trasladados a nuestra tienda en Hiroshima", indicaron en sus redes sociales,

El centro comercial fue evacuado y los empleados regresaron para rescatar a los gatos cuando una enorme explosión sacudió el edificio, según el establecimiento.

o

Al menos 34 personas murieron por el terremoto, según las autoridades de la región suroccidental de Kumamoto.

El miércoles, con permiso del cuerpo de bomberos, la policía y el operador del centro comercial, el gerente de MOFF ingresó al edificio y rescató sanos y salvos a los 25 gatos, que se encontraban ilesos.

Los animales llegaron sanos y salvos más tarde a la ciudad de Hiroshima, en el oeste de Japón, donde la empresa cuenta con otro café de gatos, informó.

Un artículo en línea sobre el milagroso rescate de los gatos, publicado en X por Livedoor News, obtuvo 7,9 millones de visitas.

Algunos usuarios expresaron su alivio tras conocer la noticia, aunque otros dijeron esperar que los gatos sean adoptados y no regresen al café de gatos, un tipo de establecimiento que es objeto de controversia.

Otros criticaron que la gente se centrara en los animales en lugar de en las víctimas humanas del centro comercial, donde se encontraron siete cuerpos.

Temas relacionados:

Japón

Gatos

Rescate

Muertos

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué representa el nuevo escenario político regional, liderado por la derecha? Experto analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
LeBron James y Donal Trump (EFE)
Donald Trump

"Es un racista": la polémica frase con la que Trump se refirió a LeBron James; ¿por qué lo dijo?

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP/Canva
Secuestrados por el ELN

Funcionarios del CTI, secuestrados por EL ELN, piden al gobierno de Petro que intervenga en su liberación

VAR, Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Selección eliminada en octavos de final del Mundial arremete contra el VAR: "No guardaremos silencio"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway, - Foto AFP
Christopher Nolan

Por el estreno de 'La Odisea', esta es la plataforma que sumó a su catálogo ocho películas de Christopher Nolan

LeBron James y Donal Trump (EFE)
Donald Trump

"Es un racista": la polémica frase con la que Trump se refirió a LeBron James; ¿por qué lo dijo?

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP/Canva
Secuestrados por el ELN

Funcionarios del CTI, secuestrados por EL ELN, piden al gobierno de Petro que intervenga en su liberación

Kazuyoshi Miura (AFP)
Fútbol

Con canas y en su temporada 41, el futbolista profesional más veterano del mundo marcó gol a sus 59 años

Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente - EFE
Final del Mundial

“Las promesas se cumplen”: Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente en una parte muy visible de su cuerpo

VAR, Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Selección eliminada en octavos de final del Mundial arremete contra el VAR: "No guardaremos silencio"

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Perú

Marco Rubio felicita a Keiko Fujimori y ofrece alianza de seguridad entre EE. UU. y Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre