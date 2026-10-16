"La ‘Casa del Terror’ en Suba": así era el lugar donde vivían varias familias entre suciedad, hacinamiento y presuntas actividades delictivas

Una vivienda conocida por algunos habitantes como la ‘Casa del Terror’, en el barrio La Gaitana, localidad de Suba, quedó bajo la lupa de las autoridades tras una serie de denuncias por presunta venta de drogas, celulares hurtados y las condiciones en las que vivían varias familias, incluidos niños y adolescentes.

La operación, liderada por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá, permitió encontrar 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como robados.

Asimismo, uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de 13 menores de edad, de entre seis meses y 17 años, que permanecían en un inmueble con graves problemas de salubridad.

Esta intervención se realizó después de varias semanas de verificaciones, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre lo que presuntamente ocurría dentro de la vivienda, donde se alquilaban habitaciones por días, semanas o meses.

Durante el procedimiento, los uniformados ingresaron a las habitaciones y realizaron registros a las personas que permanecían en el lugar. Algunos residentes llevaban entre uno y dos meses viviendo allí.

Del mismo modo, la revisión de la vivienda dejó al descubierto espacios improvisados, puertas de madera deterioradas, acumulación de suciedad y condiciones de hacinamiento. A esto se sumaban problemas en el manejo de basuras, el alcantarillado y la disposición de excrementos humanos y de animales.

Según la Secretaría Distrital de Salud, estas condiciones representaban un riesgo para la salud y la integridad de quienes habitaban el inmueble. En medio de los registros, la Policía incautó 30 dosis de estupefacientes y encontró armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto.

La situación de los niños y adolescentes encendió las alertas de las entidades que participaron en el operativo. En total, encontraron a 13 menores de edad, algunos acompañados por sus padres, padrastros o abuelos, pertenecientes a familias colombianas y venezolanas.

Cabe resaltar que, de los menores encontrados, seis fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Finalmente, la intervención hizo parte de una estrategia interinstitucional para inspeccionar establecimientos y espacios donde puedan presentarse situaciones que pongan en riesgo a la comunidad, especialmente a niños, niñas y adolescentes. En estos procedimientos, las autoridades también buscan identificar posibles casos de trata de personas y explotación sexual comercial de menores de edad. No obstante, en el balance de este operativo no se reportaron hallazgos que permitan confirmar la existencia de estos delitos en el inmueble.