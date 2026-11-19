La justicia española dio un giro al proceso judicial que enfrentaba al reconocido paparazi Jordi Martín con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista Gerard Piqué.

La Audiencia Provincial de Barcelona revocó la condena que había recibido el reportero en 2024 por los delitos de acoso y lesiones, y lo absolvió de ambas conductas tras estudiar los recursos de apelación presentados por su defensa y por el Ministerio Fiscal.

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Martín, quien alcanzó reconocimiento internacional por el seguimiento a Gerard Piqué durante su mediática separación de la cantante Shakira, había sido condenado el 26 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona.

La decisión inicial contemplaba dos penas de seis meses de prisión, una por cada delito, además de la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de Chía y comunicarse con ella durante un año y seis meses.

Asimismo, se establecía el pago de 3.130 euros por gastos sanitarios y otros 10.000 euros por daño moral.

Sin embargo, la Audiencia Provincial revisó los hechos y consideró que los 17 episodios de seguimiento acreditados durante un periodo de 275 días no reunían la intensidad ni la reiteración necesarias para configurar el delito de acoso.

Uno de los argumentos centrales fue que, en la mayoría de esas ocasiones, Clara Chía se encontraba acompañada por Piqué y que únicamente en cuatro episodios apareció sin el exfutbolista.

Debido a esto, los magistrados señalaron que "no había una conducta insistente y reiterada de persecución hacia la Sra. Chía considerada aisladamente como persona fuera del binomio que formaba con su pareja".

La resolución también consideró que los cambios de hábitos que había denunciado Chía estaban relacionados con "la exposición pública derivada de su relación con una persona de notoriedad excepcional".

Cabe resaltar que, tras hacerse pública la resolución, el paparazi compartió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su alivio por la absolución y defendió el trabajo que realizó durante el seguimiento a la pareja.

"Recibo con respeto y con un alivio enorme la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona y considero que la absolución de los dos delitos por los que fui condenado supone el reconocimiento de que lo que hice durante todo este tiempo fue ejercer mi profesión: el fotoperiodismo", manifestó.

Del mismo modo, el hombre reiteró su postura frente a las críticas por su trabajo y aseguró que esto no es acoso.

"Fotografiar en la vía pública a personas de notoriedad pública es periodismo, no es acoso", indicó.

El periodista también reconoció que su oficio puede generar incomodidad, pero aseguró que nunca aceptó la posibilidad de ser condenado penalmente por ejercerlo.

"Soy consciente de que mi oficio incomoda; asumo esa crítica, como la he asumido siempre. Lo que no podía asumir era salir de un juzgado penal condenado por ejercerlo", agregó.

En el mismo sentido, Martín celebró el resultado del proceso con un mensaje dirigido a sus seguidores.

"He ganado a Clara Chía en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial", indicó.