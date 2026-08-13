La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol donan millonaria suma para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron conjuntamente una donación de un millón de dólares para contribuir a las labores de reconstrucción luego del devastador terremoto que golpeó a Colombia.

Ante una tragedia de esta magnitud, la familia del fútbol reafirma su compromiso de permanecer unida y brindar respaldo a la sociedad. En ese sentido, ambas entidades decidieron sumar esfuerzos para acompañar al pueblo colombiano durante este difícil momento.

Los recursos serán entregados mediante la campaña “Colombia, un solo corazón”, iniciativa encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Conmebol y la FCF también invitaron a la comunidad futbolística internacional, incluidos clubes, patrocinadores, aliados y aficionados, a seguir respaldando las campañas destinadas a recaudar dinero, alimentos, insumos y otros elementos necesarios para atender la emergencia.

El mundo del fútbol colombiano no ha sido ajeno a la tragedia. Varios jugadores han demostrado su solidaridad mediante diferentes acciones para ayudar a las comunidades afectadas.

Uno de ellos fue Jhon Arias, quien gestionó el envío de tres aviones y varios camiones con ayudas humanitarias hacia su departamento natal, Chocó.

A esta iniciativa se sumó Dayro Moreno, máximo goleador histórico de Once Caldas, quien cumplió su compromiso de apoyar a los damnificados en Manizales.

El delantero había expresado su preocupación por el terremoto ocurrido el pasado lunes y aseguró que ayudaría a los afectados tan pronto regresara a Manizales.

En ese momento, la delegación de Once Caldas permanecía en Bogotá, preparándose para viajar a Valledupar para disputar el partido de Copa Colombia frente a Alianza, encuentro que posteriormente fue aplazado por la Dimayor.