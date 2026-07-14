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Martes, 14 de julio de 2026
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Estados Unidos

Trump enfrenta duro golpe judicial: esta es la millonaria suma que deberá pagar por caso de la escritora E. Jean Carroll

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La escritora E. Jean Carroll y el expresidente estadounidense Donald Trump (AFP)
La escritora E. Jean Carroll y el expresidente estadounidense Donald Trump (AFP)
A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación de Trump contra el fallo inicial de mayo de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según un documento judicial conocido este martes.

"Hace tres años, de manera unánime, un jurado de nueve personas encontró al presidente Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll", refirió Roberta Kaplan, abogada de la escritora, en un comunicado.

"Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto", agregó.

El pasado miércoles 8 de julio, un juez federal le ordenó al presidente de Estados Unidos pagarle los cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll en el caso de agresión sexual y difamación.

La orden corresponde a la sentencia emitida en diciembre de 2024 en el que otro juez federal determinó que el mandatario debía pagarle una indemnización de dos millones de dólares por abuso sexual y otros tres millones por difamación a la excolumnista de la revista Elle.

Esto luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la semana pasada examinar la apelación presentada por el mandatario contra la sentencia original.

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Carroll, experiodista y columnista que ahora tiene 82 años, acusó al presidente de haberla agredido en un probador de un almacén de Nueva York en 1996.

Cuando las acusaciones se publicaron en un libro de 2019, el multimillonario republicano la llamó "chiflada" y afirmó que había inventado el caso.

Al negarse a admitir el recurso, la Corte Suprema hizo que la sentencia fuera definitiva. Es por ello por lo que el juez federal Lewis Kaplan ordenó este miércoles que se pagaran los cinco millones de dólares que Trump tuvo que depositar en el tribunal, tras agotarse los procedimientos de apelación. El fallo también exige el pago de intereses acumulados, sin precisar el monto.

En otro caso de difamación en Nueva York, se ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a Carroll. Esa condena fue confirmada en apelación, pero su ejecución sigue suspendida a la espera de la decisión de la Corte Suprema.

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