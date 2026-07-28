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Martes, 28 de julio de 2026
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Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
En video quedó registrado el momento en el que se produce una grave explosión en el centro comercial después del sismo.

Una persona murió y más de un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Al caer la noche, las autoridades regionales afirmaron que creían que había 10 personas desaparecidas en el centro comercial, informó la cadena pública NHK.

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La policía había declarado anteriormente que no podía confirmar que hubiera víctimas mortales en el interior del edificio. La agencia Kyodo News indicó que cuatro personas fueron trasladadas al hospital, todas conscientes.

Asimismo, NHK afirmó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

Kyodo News también reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

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Una alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada poco después.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Según NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

"Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos", declaró un empleado del hospital, según la NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado "víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios", además de "cortes de agua y electricidad".

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

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