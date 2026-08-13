La Dimayor suspendió la fecha de este fin de semana por el terremoto y anunció donaciones económicas de 36 clubes en Colombia

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció este jueves la suspensión temporal de todas las competencias programadas para este fin de semana, como muestra de respeto y acompañamiento a las víctimas del devastador terremoto que sacudió el país.

El ente rector, en un comunicado, confirmó que las ligas y torneos locales retomarán su calendario oficial a partir del próximo miércoles 19 de agosto, en aquellos estadios y ciudades que no hayan sufrido afectaciones en sus infraestructuras y cuenten con las garantías de seguridad correspondiente.

La entidad enfatizó que la decisión de continuar la actividad deportiva responde al compromiso de salvaguardar el sustento económico de miles de familias entre trabajadores logísticos, comerciantes, trasportadores, personal de estadios y periodistas, cuyo ingreso directo depende del desarrollo de los partidos.

Además de mantener viva la cadena productiva, la Dimayor confirmó un compromiso financiero con los territorios golpeados.

“La DIMAYOR y los 36 clubes profesionales harán una donación en dinero que estará destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas. La misma se hará con una entidad que nos dé todas las garantías del uso apropiado de estos recursos”, precisó en el comunicado.

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En el marco de esta estrategia de acompañamiento, los escenarios deportivos en los que se programe fútbol a partir del 19 de agosto serán adecuados como centros de acopio.

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Los hinchas, empresas y asistentes podrán acudir a los estudios no solo a presenciar los encuentros, sino a entregar alimentos no perecederos, insumos de primera necesidad a mitigar la emergencia humanitaria que afronta el país.