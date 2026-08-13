NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia (EFE)
Terremoto en Colombia (EFE)
Terremoto en Colombia

La Dimayor suspendió la fecha de este fin de semana por el terremoto y anunció donaciones económicas de 36 clubes en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El fútbol profesional colombiano retomará competencias el 19 de agosto por la tragedia que sacudió al país.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció este jueves la suspensión temporal de todas las competencias programadas para este fin de semana, como muestra de respeto y acompañamiento a las víctimas del devastador terremoto que sacudió el país.

El ente rector, en un comunicado, confirmó que las ligas y torneos locales retomarán su calendario oficial a partir del próximo miércoles 19 de agosto, en aquellos estadios y ciudades que no hayan sufrido afectaciones en sus infraestructuras y cuenten con las garantías de seguridad correspondiente.

La entidad enfatizó que la decisión de continuar la actividad deportiva responde al compromiso de salvaguardar el sustento económico de miles de familias entre trabajadores logísticos, comerciantes, trasportadores, personal de estadios y periodistas, cuyo ingreso directo depende del desarrollo de los partidos.

Además de mantener viva la cadena productiva, la Dimayor confirmó un compromiso financiero con los territorios golpeados.

“La DIMAYOR y los 36 clubes profesionales harán una donación en dinero que estará destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas. La misma se hará con una entidad que nos dé todas las garantías del uso apropiado de estos recursos”, precisó en el comunicado.

o

En el marco de esta estrategia de acompañamiento, los escenarios deportivos en los que se programe fútbol a partir del 19 de agosto serán adecuados como centros de acopio.

o

Los hinchas, empresas y asistentes podrán acudir a los estudios no solo a presenciar los encuentros, sino a entregar alimentos no perecederos, insumos de primera necesidad a mitigar la emergencia humanitaria que afronta el país.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Liga BetPlay Dimayor

Sismo

Ayuda humanitaria

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Foro Penal

Foro Penal informa que en Venezuela hay 379 presos políticos: 14 casos en la última semana

Vicente Fox, expresidente de México. (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

"Es refrescante salir de esta etapa de sombras": Vicente Fox sobre posesión de Abelardo De La Espriella

Escombros en La Guaira - Venezuela - Foto: EFE
Desaparecidos

Dan a conocer registro inicial de la gobernación de La Guaira sobre cifra de desaparecidos tras los terremotos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Fútbol

Jueza en Estados Unidos desestima demanda civil en contra de Lionel Messi por un supuesto incumplimiento de contrato por dos partidos amistosos

Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Foro Penal

Foro Penal informa que en Venezuela hay 379 presos políticos: 14 casos en la última semana

Vicente Fox, expresidente de México. (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

"Es refrescante salir de esta etapa de sombras": Vicente Fox sobre posesión de Abelardo De La Espriella

Escombros en La Guaira - Venezuela - Foto: EFE
Desaparecidos

Dan a conocer registro inicial de la gobernación de La Guaira sobre cifra de desaparecidos tras los terremotos

Petro - EFE
Beto Coral

Según Gustavo Petro, Beto Coral le advirtió sobre acciones en su contra: “Van a ir por usted, salga del país antes del 6 de agosto”

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe Vélez pone en duda su asistencia a la posesión de Abelardo De La Espriella: "Pesa mucho en mi alma"

Banco de Alimentos en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

La tarea clave en la que avanza Bogotá para ayudar a las zonas más afectadas del terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023