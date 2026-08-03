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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La información fue entregada por el mayor en retiro de la Armada de Colombia, Germán Andrés Rodríguez, quien aseguró que el camión bomba llegó al país a través de trochas.

NTN24 conoció detalles de los explosivos que fueron usados por el ELN en el atentado ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando explotó un camión bomba frente a la sede del comando departamental de la Policía en la ciudad de Cúcuta.

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Este hecho dejó 11 personas heridas y, según la información suministrada por el senador del Movimiento de Salvación Nacional y mayor en retiro de la Armada de Colombia, Germán Andrés Rodríguez, lo que se sabe hasta el momento es que "el camión bomba fue ensamblado en Venezuela, lo llevan a través de las trochas y, una vez en territorio colombiano, es escoltado por varias motocicletas con un radio de dos metros".

Asimismo, aseguró que estas motocicletas "servían de moscas y que, afortunadamente, uno de los explosivos detonó dentro del camión porque, de lo contrario, la catástrofe habría sido mayor".

Del mismo modo, el senador indicó que son innumerables las trochas por las cuales este tipo de vehículos pueden ingresar desde Venezuela hacia Colombia.

Cabe resaltar que los máximos cabecillas del ELN se encuentran en el régimen de Cuba, lugar que el presidente Gustavo Petro estaría visitando a pocos días de su salida del Gobierno. Entre los integrantes que permanecen allí están Eliécer Erlinto Chamorro, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; Rafael Sierra, alias 'Ramiro Vargas'; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito'.

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En ese mismo sentido, se recuerda que Petro sostuvo negociaciones con estos integrantes entre noviembre de 2022 y enero de 2025. Asimismo, el régimen de Nicolás Maduro fue garante de estos diálogos, que finalmente no condujeron a ningún acuerdo.

Finalmente, se recuerda que este grupo terrorista ha incrementado sus acciones criminales y también ha aumentado el número de aliados.

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