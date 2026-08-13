Colombiano dará el salto a Primera división en el fútbol de España pero su carrera podría cambiar pronto de rumbo

El Racing de Santander empezará la nueva temporada en la Primera División de España con el mediocampista colombiano Gustavo Puerta, una de sus piezas que llama mayor atención.

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Puerta llega al regreso del Racing a la máxima categoría tras una temporada importante que culminó con el ascenso del equipo de Santander. El futbolista fue una de las figuras del equipo en la campaña y luego tuvo una muy buena participación con la selección Colombia en el Mundial de 2026, actuaciones que incrementaron el interés de otros clubes por sus servicios.

El escenario provocó que el mercado de fichajes sea en uno de los asuntos con mayor importancia en el entorno del colombiano. El Racing conoce que su rendimiento puede crear ofertas de peso y dejó claro que no dejará fácil su salida si considera que las propuestas no cumplen sus expectativas económicas.

José María Aragón, director deportivo del club español, detalló que el equipo cree que puede recibir ofertas que estén a la altura del valor que le dan al jugador. La cláusula de rescisión de Puerta al parecer está fijada en 20 millones de euros, cifra que refleja el punto de partida para cualquier negociación.

En el transcurso de las últimas semanas, equipos europeos están siguiendo la evolución del colombiano y varios ya están vinculados a un posible fichaje. Entre ellos está el Benfica, y según informes recientes, ya mostró interés por el mediocampista. Además, de llegar a concretarse un traspaso hacia el equipo portugués, se podría encontrar con otros dos compatriotas, Richard Rios y John Duran.

De momento, Puerta ya está de vuelta a los entrenamientos y se alista para una temporada totalmente diferente.

El Racing regresa a la Primera División luego de 14 años de ausencia y como principal objetivo el de intentar consolidarse en la categoría.

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El salto de igual forma significa una oportunidad de vital importancia para el colombiano. Luego de competir en la segunda división española, ahora va a tener la oportunidad de competir con algunos de los clubes más importantes del país y mostrar su nivel en uno de los torneos con más trascendencia en Europa.

Ahora bien, Racing trabaja para que una posible salida recorte de mala manera su plantilla previa al inicio de la competición. El club prepara una mejora contractual para Puerta para que pueda ampliar su vínculo e incrementar el valor de su cláusula de rescisión.

La situación aún no cuenta con un final definido. Puerta de momento, sigue vinculado al Racing y ya entrena con el equipo preparando su estreno en Primera, pero una oferta que pueda convencer las condiciones económicas del club podría hacer que se cambie su destino.