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Jueves, 23 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Lo que se sabe de la relación entre Colombia y el régimen de Delcy Rodríguez luego de que De La Espriella anunciara el nombre del embajador en Venezuela

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia - EFE
Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia - EFE
Omar Bula, el canciller designado, afirmó que la relación diplomática se fortalecerá principalmente en el ámbito económico.

El lunes 20 de julio, durante una intervención, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, nombró a quien será el embajador de Colombia en Venezuela.

Se trata de Jorge Jaller, a quien De La Espriella anunció desde el Túnel del Toyo, en Antioquia. El presidente electo dio a conocer esta designación durante el segundo discurso que pronunció con motivo del Día de la Independencia de Colombia.

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Durante el evento estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“El embajador designado en Venezuela, mi buen amigo Jorge Jaller. Hermano, gracias”, aseguró De La Espriella.

Jaller Jaramillo es abogado, cuenta con una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Derecho Laboral. Además, es un empresario con años de experiencia en el manejo del Grupo Éxito, donde durante 18 años se desempeñó como vicepresidente de Retail, director de Ventas y Operaciones y gerente de Gestión Comercial Textil.

Jaramillo llegará a Caracas para reemplazar a Milton Rengifo, actual embajador en ese país, el próximo 7 de agosto. Según lo afirmado por el canciller designado, Omar Bula, esta relación diplomática estará enfocada en los intereses económicos, ya que Venezuela cobrará prioridad para Colombia bajo las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Han explotado (la relación diplomática) para otras cosas, como el crimen organizado desde el Catatumbo y con el ELN. Esa es la dirección incorrecta. Ahora hay que explotarla en el sentido positivo, sobre todo en el económico. Nosotros tenemos muchos recursos y esa relación puede potenciarlos”, sostuvo Bula.

Finalmente, el nombramiento de Jaller Jaramillo se suma a los que el presidente electo ya había anunciado días atrás, entre los que se encuentran Viviane Morales, Iván Cancino y Omar Bula, entre otros.

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