La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registra 502 presos políticos en Venezuela

Según información de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, en Venezuela hay 502 presos políticos.

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La instancia mantiene un monitoreo constante de la crisis de derechos humanos en Venezuela y alerta sobre las graves condiciones de reclusión que enfrentan los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.

A diario, los familiares de los reclusos denuncian un desgaste acelerado en las condiciones médicas de los internos debido a la falta de tratamientos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.