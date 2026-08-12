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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Presos políticos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registra 502 presos políticos en Venezuela

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre con uniforme de prisionero en la celda de una cárcel - Foto de referencia: Pexels
Un hombre con uniforme de prisionero en la celda de una cárcel - Foto de referencia: Pexels
La instancia mantiene un monitoreo constante de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Según información de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, en Venezuela hay 502 presos políticos.

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La instancia mantiene un monitoreo constante de la crisis de derechos humanos en Venezuela y alerta sobre las graves condiciones de reclusión que enfrentan los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.

A diario, los familiares de los reclusos denuncian un desgaste acelerado en las condiciones médicas de los internos debido a la falta de tratamientos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

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