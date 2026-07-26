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Domingo, 26 de julio de 2026
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Vinicius Jr.

"Él no es campeón del Mundo y yo sí": la inesperada reacción de figura importante del deporte venezolano al hablar del brasileño Vinicius

julio 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Vinicius Jr., jugador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Vinicius Jr., jugador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Se trata de Maikel García, pelotero venezolano que se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela tras vencer a Estados Unidos meses atrás.

Una semana después de finalizado el Mundial de Fútbol de 2026, una importante figura del deporte venezolano se refirió a Vinicius Jr., jugador de la selección brasileña y quien estuvo en la última edición de la Copa del Mundo.

Se trata de Maikel García, pelotero venezolano que se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela tras vencer a Estados Unidos meses atrás.

A través de sus redes sociales, el pelotero de 26 años reaccionó a varios comentarios de sus seguidores, uno de ellos relacionado con el astro brasileño del Real Madrid.

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Al ser consultado sobre su parecido con el futbolista brasileño, García lanzó una declaración que generó risas entre sus seguidores.

El beisbolista sacó a relucir su campeonato del mundo en el Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos meses atrás, al tiempo que dejó en evidencia al delantero del Real Madrid por no tener ningún título de esa índole con su selección.

“Yo no me parezco a Vinicius, Vinicius se parece a mí, porque él no es campeón del mundo y yo sí”, dijo.

“Qué barra me tiré loco”, añadió entre risas.

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales con comentarios a favor y en contra.

“Se parece más a Marcelo que a Vini realmente”; “Habla como si el fuese el MVP del último Clásico Mundial”; “Ante los datos las opiniones no sirven”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

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Cabe recordar que tras obtener el Clásico Mundial de Beisbol, García también fue elegido el Mejor Jugador del Torneo (MVP).

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