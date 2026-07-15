Tras triunfo mundialista ante Inglaterra, Argentina reveló que reclamó por movimiento de buque cerca de Malvinas

El Gobierno de Argentina informó este miércoles que días atrás presentó una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas.

El anuncio coincidió con el histórico triunfo de la Selección de Argentina ante Inglaterra en semifinales del Mundial.

La cancillería expresó "el más enérgico rechazo" a los movimientos del "HMS Medway", con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.

Los movimientos del buque fueron "inconsultos e ilegales" y están en violación de acuerdos bilaterales vigentes, según el país sudamericano, que presentó el 13 de julio la nota de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

"Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 “Medidas de fortalecimiento de la confianza”, punto “b” (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)", señaló.

Quirno aseguró al replicar el comunicado: "En la diplomacia el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses".

Minutos antes el presidente, Javier Milei, había asegurado que el triunfo deportivo fue solo "un partido de fútbol".

"No hay que mezclar. No mezclemos las cosas. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos, barretas (de baja calidad)", dijo Milei en una entrevista con la emisora local Radio Mitre.

Sin embargo, el comunicado de la Cancillería fue más contundente:

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"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Finalmente, señaló: "Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas".