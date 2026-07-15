NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Argentina

Tras triunfo mundialista ante Inglaterra, Argentina reveló que reclamó por movimiento de buque cerca de Malvinas

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Minutos antes el presidente, Javier Milei, había asegurado que el triunfo deportivo fue solo "un partido de fútbol".

El Gobierno de Argentina informó este miércoles que días atrás presentó una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas.

El anuncio coincidió con el histórico triunfo de la Selección de Argentina ante Inglaterra en semifinales del Mundial.

o

La cancillería expresó "el más enérgico rechazo" a los movimientos del "HMS Medway", con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.

Los movimientos del buque fueron "inconsultos e ilegales" y están en violación de acuerdos bilaterales vigentes, según el país sudamericano, que presentó el 13 de julio la nota de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

"Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 “Medidas de fortalecimiento de la confianza”, punto “b” (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)", señaló.

Quirno aseguró al replicar el comunicado: "En la diplomacia el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses".

Minutos antes el presidente, Javier Milei, había asegurado que el triunfo deportivo fue solo "un partido de fútbol".

"No hay que mezclar. No mezclemos las cosas. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos, barretas (de baja calidad)", dijo Milei en una entrevista con la emisora local Radio Mitre.

Sin embargo, el comunicado de la Cancillería fue más contundente:

o

"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Finalmente, señaló: "Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas".

Temas relacionados:

Argentina

Mundial 2026

Fútbol

Gobierno de Argentina

Javier Milei

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel - AFP
Presión sobre régimen de Cuba

"No es un acto voluntario de querer cambiar, es una respuesta a la presión de EE. UU.": analista sobre supuestas reformas impulsadas por el régimen en Cuba

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza fuerte amenaza a Irán tras informes de supuesto plan para asesinarlo: dejó ordenes de “bombardear a niveles nunca antes vistos” si es atacado

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel - AFP
Presión sobre régimen de Cuba

"No es un acto voluntario de querer cambiar, es una respuesta a la presión de EE. UU.": analista sobre supuestas reformas impulsadas por el régimen en Cuba

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza fuerte amenaza a Irán tras informes de supuesto plan para asesinarlo: dejó ordenes de “bombardear a niveles nunca antes vistos” si es atacado

Lionel Messi en el partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Polémica por árbitro designado para la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial: "El favorito de Messi"

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Mundial 2026

¿En duda? Esto es lo que se sabe sobre la presencia de Messi en el próximo partido del Mundial ante la situación de su padre

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

Los futbolistas argentinos Rodrigo de Paul y Lionel Messi (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

Rodrigo De Paul revela el estado de Messi antes de enfrentar a Inglaterra en semifinales

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Ya son cerca de 4.500 los muertos por los potentes terremotos en Venezuela: actualizan el balance oficial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre