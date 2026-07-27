Lujo total en el US Open: Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic formaran pareja de dobles mixtos en Nueva York

El Abierto de Estados Unidos prepara un espectáculo de primer nivel antes de que arranque la acción en los cuadros individuales. La organización del último Grand Slam de la temporada anunció que el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka unirán fuerzas para competir juntos en la modalidad de dobles mixto.

El torneo va a tener un formato innovador por segundo año consecutivo. Este formato reúne a las mejores figuras del tenis mundial en partidos muy rápidos durante la semana antes del cuadro principal. La pareja que gane recibirá un millón de dólares.

Duelos estelares en Flushing Meadows, la presencia del tándem Djokovic- Sabalenka será la principal atracción de un cuadro plagado de nombres ilustres como los especialistas y defensores del título los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori.

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Por otra parte volverán a competir juntos la polaca Iga Swiatek Y el danes Casper Ruud. Se suman duplas de peso como Elena Rybakina con Taylor Fritz, Mirra Andreeva con Andrey Rublev y Alexander Zverev con Taylor Townsend. Y también la reconocida pareja de japoneses Naomi Osaka y Key Nishikori.

A diferencia de la edición anterior donde fue una de las grandes atracciones al jugar junto a la británica Emma Raducanu el español Carlos Alcaraz no formará parte del cuadro de dobles mixto este año.

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El murciano enfoca sus esfuerzos en volver a la competición individual durante el Másters de Cincinnati, tras superar una lesión en la muñeca que sufrió en el mes de abril.

Con este atractivo abrebocas, el US Open promete encender el ambiente en Nueva York reuniendo a los mejores exponentes del tenis en un evento express lleno de intensidad y entretenimiento.