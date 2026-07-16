EE. UU. muestra llamativo video de avión de combate reabasteciendo combustible en pleno vuelo sobre Medio Oriente

En un video publicado en X por el Comando Central de los Estados Unidos se evidencia cómo aviones de combate furtivos son reabastecidos de combustible en medio de vuelos de patrulla sobre Medio Oriente.

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El avión, específicamente, es un F-35A de la Fuerza Aérea, y el que los abastece es un KC-135 Stratotanker.

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El KC-135 Stratotanker es un avión cisterna que fue fabricado por primera vez en 1956 y que se prevé se mantenga en servicio hasta la década de 2040. Es una aeronave derivada del prototipo Boeing 367-80.

Estas imágenes se conocen en medio de la tensión que existe entre Estados Unidos y el régimen de Irán.

Asimismo, en la madrugada de este jueves, EE. UU. atacó un aeropuerto de Irán y el régimen se pronunció indicando que dicho suceso no dejó ninguna víctima.

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Asimismo, en el último reporte publicado, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que la ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia, "para debilitar la capacidad de Irán".

Finalmente, cabe resaltar que Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán luego de que Donald Trump diera por finalizada la tregua e informara que no va a negociar con el régimen.