Cartagena Programa: La Mañana Alcalde de Cartagena revela detalles de toma de rehenes en almacén: “tomaron el whisky más caro” noviembre 26, 2026 Por: Redacción NTN24 "Estuvieron borrachos en el desarrollo de esa operación", declaró el alcalde Turbay También le puede interesar Cartagena Alcalde de Cartagena revela detalles de toma de rehenes en almacén: “tomaron el whisky más caro” Megacárcel De la Espriella avanza en la lucha contra el crimen: inaugura megacárcel y lanza fuerte advertencia Congreso de Estados Unidos Estados Unidos vigila de cerca a Venezuela: piden transparencia con los acuerdos en las mesas de negociación Abelardo de la Espriella Estas son las imágenes de Abelardo de la Espriella dentro de almacén en el que hubo toma de rehenes minutos después de duro operativo: "Están a salvo" Pandillas Ni los muertos se salvan: cementerio elegido como bastión por parte de las pandillas en Haití Cartagena "Están advertidos": revelan lo que Abelardo de la Espriella les dijo a captores durante toma de rehenes en Cartagena y antes de ordenar el ingreso de fuerzas armadas Compartir en: