Estados Unidos vigila de cerca a Venezuela: piden transparencia con los acuerdos en las mesas de negociación

En el más reciente informe investigativo, el Congreso de Estados Unidos ha establecido lineamientos sobre la transición democrática venezolana, incluida la posibilidad de reimposición de sanciones, hoja de ruta electoral y mayor control sobre los acuerdos firmados en las mesas de negociación entre la Asamblea legítima del 2015 y representantes del régimen.