Lanzan un artefacto explosivo contra la vivienda de un alcalde en hecho que no dejó víctimas en Chocó, Colombia

Un atentado con explosivos fue perpetrado contra la vivienda de Jaime Arturo Herrera, alcalde del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, Colombia, en horas de la tarde del 19 de noviembre.

El violento hecho quedó registrado en una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que un hombre lanzó el artefacto que causó una importante detonación en la residencia del funcionario.

Según dijo Herrera a Noticias RCN, a las 6:30 de la tarde del martes, cuando habría ocurrido la explosión, estaba en la oficina de la Alcaldía atendiendo unos casos.

“Pensé que era un cilindro de gas que había podido estallar en nuestro municipio o de pronto un carro se había chocado, cuando me avisa la seguridad mía y la Policía Nacional que fue un artefacto explosivo que me lo tiraron en mi casa”, aseguró.

De acuerdo con el relato del alcalde, en el momento de la detonación ni su esposa ni sus hijos estaban en el lugar, y no se registraron ni muertos ni heridos en la zona.

Tras el hecho, la Policía Nacional acordonó el municipio y pudo capturar a la persona que estuvo vinculada con dicho atentado ocurrido en la vereda de El Siete, según mencionó Herrera.

El mandatario local instó al Gobierno Nacional a velar por su seguridad: “Le pido seguridad a nuestro presidente y a la gobernadora para que por favor no me dejen solo porque si era un explosivo en la casa, me pueden matar, pero aquí estoy, no me voy”.

Para este 20 de noviembre se tiene previsto llevar a cabo un Consejo de Seguridad de emergencia con motivo del atentado.