"Las autoridades de inmigración no permiten mi ingreso": youtuber nicaragüense Chico Reyes que quedó varado en EE. UU. después de que se le negara el regreso a su país

El youtuber nicaragüense Francisco Reyes Rosas, conocido en el mundo digital como Chico Reyes, se refirió en NTN24 a su situación luego de que el régimen de Daniel Ortega negara la autorización de ingreso a su país cuando intentaba regresar de un viaje a Europa.

“Tengo prácticamente seis meses de estar fuera de Nicaragua”, relató el creador de contenido al ser consultado sobre el tiempo que lleva por fuera de su país desde que fue obligado a exiliarse en Estados Unidos, donde realizó una escala en su viaje desde el viejo continente.

El joven de 28 años figura dentro de una lista negra de las autoridades de Migración de Nicaragua, un archivo no oficial y secreto en el que suelen incluir a quien piensa diferente y opina sobre la situación del país bajo el régimen Ortega-Murillo.

“Cuando me di cuenta que no podía regresar, llamé a las autoridades y no me dieron ninguna respuesta, por lo que se sobre entiende que no hay la posibilidad de regresar”, agregó.

Según relató Reyes Rosas, las posibles causas de su exilio se deben a que en varios de sus vídeos habló de forma “objetiva” sobre problemas del país como la poca infraestructura en el turismo, la falta de desarrollo o el desequilibrio económico.

“Yo salí a Europa… al regresar de ese viaje tenía dos escalas en EE. UU.: desde Madrid hacia Washington y de ahí a Houston… En Houston me notifican antes del check-in a mi país, la aerolínea, que las autoridades de inmigración de Nicaragua no permiten mi ingreso, por lo que no podían emitir un boleto”, señaló.

El youtuber aseguró que, desde ese momento, ocurrido el 28 de agosto de 2024, está en Estados Unidos.