¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia? El astro español sorprendió con una curiosa foto junto a sus amigos

Lamine Yamal, delantero español del FC Barcelona, sorprendió a las redes sociales con una curiosa imagen en la que posa junto a una bandera de Colombia, levantando rumores de su posible presencia en el país sudamericano.

Yamal, que recién se coronó como campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026, habría optado por el país cafetero como su destino para vacacionar tras el extenuante torneo.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi se pronunció por primera vez sobre su famosa foto con Lamine Yamal bebé antes de la final del Mundial o

En la foto aparecen los más fieles amigos de Lamine, Mohamed y Souhaib, dos jóvenes que forman parte del círculo más cercano de la estrella del Barcelona y lo acompañan a cualquier lugar.

Mohabed Abde es primo de Lamine Yamal y se habla de que es una de las figuras de mayor confianza dentro del entorno del extremo español.

Mohabed y Lamine crecieron en el barrio obrero de Rocafonda, en Barcelona.

Por su parte, Souhaib es el mejor amigo de la infancia de Lamine y con quien también creció en el barrio de Rocafonda.

Asimismo, el delantero escogió una canción del artista colombiano de reggaetón Ryan Castro.

El pasado 19 de julio, la Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

VEA TAMBIÉN Padre de Lamine Yamal explicó la razón por la que no viajó en todo el Mundial a ver a su hijo con la Selección de España o

En tiempo extra, España logró ponerse encima en el marcador con un agónico y decisivo gol de Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona.

Así salió España a la cancha:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.