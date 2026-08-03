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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Lamine Yamal

¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia? El astro español sorprendió con una curiosa foto junto a sus amigos

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Lamine Yamal, futbolista español (EFE)
Lamine Yamal, futbolista español (EFE)
En la foto aparecen los más fieles amigos de Lamine, Mohamed y Souhaib.

Lamine Yamal, delantero español del FC Barcelona, sorprendió a las redes sociales con una curiosa imagen en la que posa junto a una bandera de Colombia, levantando rumores de su posible presencia en el país sudamericano.

Yamal, que recién se coronó como campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026, habría optado por el país cafetero como su destino para vacacionar tras el extenuante torneo.

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En la foto aparecen los más fieles amigos de Lamine, Mohamed y Souhaib, dos jóvenes que forman parte del círculo más cercano de la estrella del Barcelona y lo acompañan a cualquier lugar.

Mohabed Abde es primo de Lamine Yamal y se habla de que es una de las figuras de mayor confianza dentro del entorno del extremo español.

Mohabed y Lamine crecieron en el barrio obrero de Rocafonda, en Barcelona.

Por su parte, Souhaib es el mejor amigo de la infancia de Lamine y con quien también creció en el barrio de Rocafonda.

Asimismo, el delantero escogió una canción del artista colombiano de reggaetón Ryan Castro.

El pasado 19 de julio, la Selección de España se llevó la corona en el Mundial 2026 y consiguió su segundo título tras vencer a Argentina en un agónico partido que se fue a tiempo extra.

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En tiempo extra, España logró ponerse encima en el marcador con un agónico y decisivo gol de Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona.

Así salió España a la cancha:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Así formó la Selección de Argentina:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.

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