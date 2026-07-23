Anuncian cierre parcial de la Cota Mil, una de las principales vías de Caracas, Venezuela

El Ministerio del Transporte del régimen venezolano ha decretado un cierre parcial nocturno en la Avenida Boyacá (Cota Mil) de Caracas debido a labores de asfaltado y rehabilitación vial ejecutadas por la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial.

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Según lo anunciado por la cartera adjunta a Miraflores, estos trabajos se llevarán a cabo desde el miércoles 22 de julio hasta el sábado 15 de agosto de 2026.

En cuanto a la restricción en dicho tramo, se dio a conocer que únicamente será en horario nocturno, de 9:00 p. m. a 4:00 a. m.

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Las autoridades instan a los conductores a tomar las previsiones necesarias en sus traslados durante estas semanas.

La Cota Mil es una famosa avenida de Caracas llamada de manera oficial Avenida Boyacá. Su nombre popular viene de estar construida a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, al norte de la ciudad.

Esta vía ayuda a los carros a cruzar rápido la parte norte de Caracas desde el este (Distribuidor Metropolitano) hasta el centro (Avenida Baralt).

Los domingos por la mañana (de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.), la vía cierra a los carros. Se usa como espacio libre para caminar, trotar, patinar y montar en bicicleta.