NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Caracas

Anuncian cierre parcial de la Cota Mil, una de las principales vías de Caracas, Venezuela

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Avenida Boyacá (Cota Mil), Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Avenida Boyacá (Cota Mil), Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Las autoridades instan a los conductores a tomar las previsiones necesarias en sus traslados durante estas semanas.

El Ministerio del Transporte del régimen venezolano ha decretado un cierre parcial nocturno en la Avenida Boyacá (Cota Mil) de Caracas debido a labores de asfaltado y rehabilitación vial ejecutadas por la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial.

o

Según lo anunciado por la cartera adjunta a Miraflores, estos trabajos se llevarán a cabo desde el miércoles 22 de julio hasta el sábado 15 de agosto de 2026.

En cuanto a la restricción en dicho tramo, se dio a conocer que únicamente será en horario nocturno, de 9:00 p. m. a 4:00 a. m.

o

Las autoridades instan a los conductores a tomar las previsiones necesarias en sus traslados durante estas semanas.

La Cota Mil es una famosa avenida de Caracas llamada de manera oficial Avenida Boyacá. Su nombre popular viene de estar construida a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, al norte de la ciudad.

o

Esta vía ayuda a los carros a cruzar rápido la parte norte de Caracas desde el este (Distribuidor Metropolitano) hasta el centro (Avenida Baralt).

Los domingos por la mañana (de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.), la vía cierra a los carros. Se usa como espacio libre para caminar, trotar, patinar y montar en bicicleta.

Temas relacionados:

Caracas

Cota Mil

Anuncio

trabajo

Ciudadanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué oculta Delcy Rodríguez? El régimen no ha dado cifras reales de desaparecidos tras terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a otros integrantes de la dictadura - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

María Corina Machado manifiesta su intención de volver a Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y dice que es una promesa que se cumple "paso a paso"

Aeropuerto - Foto Canva
Aerolíneas

Mundial y vacaciones disparan la presión sobre las aerolíneas: recurren a la IA para evitar pérdidas de 1.400 millones de dólares por fallas en la atención

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Keiber Lamadrid, futbolista venezolano - Foto: AFP
West Ham

El venezolano Keiber Lamadrid suma minutos en la pretemporada del West Ham, un paso importante en su proceso de adaptación en el fútbol inglés

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a otros integrantes de la dictadura - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

Selecciones de Argentina y España. (EFE)
España

Argentina y España solo se han enfrentado una vez en la historia del Mundial: así fue el resultado de ese encuentro y el de otros 13 amistosos

María Corina Machado manifiesta su intención de volver a Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y dice que es una promesa que se cumple "paso a paso"

Aeropuerto - Foto Canva
Aerolíneas

Mundial y vacaciones disparan la presión sobre las aerolíneas: recurren a la IA para evitar pérdidas de 1.400 millones de dólares por fallas en la atención

Colombia ante Ghana en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Cuestionan a la FIFA por la desventaja que tendrá la Selección Colombia para enfrentar a Suiza en octavos del Mundial

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre