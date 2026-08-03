Donald Trump asegura que las conversaciones con el régimen de Irán se reanudarán este lunes tras cancelar un “ataque masivo”

Las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán tomaron un nuevo giro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, luego de tomar la decisión de cancelar un “ataque masivo” inminente con el objetivo de dar paso a una salida negociada al conflicto de Oriente Medio.

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del avión presidencial, previo a su aterrizaje en la Base Conjunta Andrews cerca de Washington, tras pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

Según reveló Trump la decisión de frenar la respuesta militar la cual llegó a calificar como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial” respondió a solicitudes directas de los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a gestiones del propio régimen de Irán.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización del Irán”.

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El mandatario estadounidense detalló que los países aliados consideran que un pacto es “inminente” no solo para garantizar la navegación comercial en la zona, sino también para abrir la vía hacia un eventual proceso de desnuclearización del régimen de Irán.

Este anuncio se produce en medio de un escenario crítico. Pese a que el pasado 17 de junio Washington y Teherán habían firmado un marco de entendimiento para frenar las hostilidades iniciadas en febrero permitiendo la reapertura temporal de este paso marítimo vital por donde transita el 20 % del petróleo mundial, las negociaciones se descarrilaron en las últimas semanas.

La reactivación de ataques cruzados, que dejaron como saldo soldados estadounidenses muertos en Jordania e Irak y la intervención conjunta de EE. UU. y Arabia Saudí contra milicias del régimen proiraníes, llevó a Teherán a decretar un nuevo bloqueo del estrecho.

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Pese a este complejo panorama, la Casa Blanca insiste en que las bases para un consenso están puestas y que el objetivo inmediato de la reunión fijada para este lunes será lograr la apertura completa e inmediata de la estratégica vía marítima.