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Terremoto en Colombia

Padre de Daniela Largo, mujer cuyo rescate fue celebrado en Colombia, revela duro parte médico al que se enfrenta su hija

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniela Largo se encuentra en UCI tras rescate de los escombros - EFE
Daniela Largo se encuentra en UCI tras rescate de los escombros - EFE
El alcalde Carlos Fernando Galán había anunciado, por medio de su cuenta de X, el rescate de Largo.

El rescate de Daniela Largo fue una noticia muy esperanzadora en medio de la tragedia del terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. Sin embargo, la joven sigue luchando por su vida, ahora en un centro médico.

El papá de la joven, Julio César Largo, informó que su hija fue ingresada a la UCI del Hospital San Jorge, luego de unas maniobras de reanimación que duraron cerca de 20 minutos, según aseguró a Blu Radio.

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El alcalde Carlos Fernando Galán había anunciado, por medio de su cuenta de X, el rescate de Largo.

¡Otra mujer rescatada con vida! Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada gracias al trabajo articulado de Bomberos de Bogotá, PONALSAR, Bomberos Pereira y los cuerpos de bomberos locales. Total admiración y gratitud por los equipos que están trabajando sin descanso en las distintas ciudades del país”, dijo en una publicación de X.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también celebró otro rescate, que se dio en la capital del Valle del Cauca. “Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada”, escribió.

Cabe resaltar que Cali y Pereira son de las ciudades más afectadas por el terremoto. El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este martes en esa ciudad.

He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, aseguró desde Pereira.

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Del mismo modo, el presidente de la República habló acerca de los subsidios de arrendamiento para quienes perdieron su vivienda a causa del terremoto.

“Estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar”, agregó.

Finalmente, las cifras de lo que ha dejado el terremoto son estremecedoras: 202 personas fallecidas, más de 1.600 heridas y múltiples desaparecidos.

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