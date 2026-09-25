León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

El papa León XIV llegó este viernes a Francia para una visita histórica de cuatro días, la primera a este país laico desde su elección en 2025, constató un periodista de la AFP a bordo del avión papal.

El avión del pontífice aterrizó poco antes de las 10H00 (08H00 GMT) en el aeropuerto parisino de Orly, para ser recibido por el presidente Emmanuel Macron y esposa Brigitte.

A su llegada, el papa advirtió sobre el riesgo de perder "nuestra humanidad en medio del 'paraíso de las máquinas' que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana", en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.

El pontífice, de 71 años, dedicó en mayo su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" a la IA, tecnología que llamó a "desarmar" para "impedirle el dominio sobre lo humano", tema que abordó de nuevo al inicio de su visita de cuatro días a Francia.

Ante las autoridades francesas y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, León XIV llamó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

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Justo antes de la intervención papal, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por establecer una "organización internacional" para que los "modelos más avanzados" de inteligencia artificial no terminen "en manos de unos pocos".

"La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo", dijo durante el acto en el Elíseo.

Citando sucesivamente a personajes ilustres de la historia de Francia como Clodoveo, el escritor Georges Bernanos, el premio Nobel de la Paz René Cassin y el sacerdote San Vicente de Paúl, el pontífice rindió homenaje a este país laico, entre advertencias veladas.

El papa León XIV calificó "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos" y "la oferta de una muerte programada" como "derivas" de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.

Francia se convirtió en marzo de 2023 en el primer país en inscribir la "libertad garantizada" a abortar en su Constitución y, a finales del pasado julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

"La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano", agregó el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que "una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público" y abogó por un diálogo "urgente" entre personas de diferentes culturas y religiones.