Así terminó la primera jornada de la Champions League: Manchester United regresó con victoria y PSG defiende su título con goleada

La primera jornada de la Liga de Campeones europea se cerró este jueves con la disputa de los seis últimos duelos, entre los que destacaron los triunfos sin sobresaltos del Bayern Múnich ante el Bodo/Glimt (5-0) y del Manchester United contra el Sabah (4-0).

Después de los 18 partidos que se han venido disputando desde el martes, el primer líder de esta edición es el defensor del título, el Paris Saint-Germain, gracias a su 6-1 del miércoles sobre el Slovan Bratislava eslovaco.

El Bayern es segundo con la misma diferencia de goles (+5) que los franceses, pero un tanto menos marcado.

Detrás aparece como tercero el FC Barcelona, que el miércoles arrolló 5-1 al Feyenoord neerlandés, y el Manchester United acaba esta jornada en la cuarta posición.

En Old Trafford, los Red Devils se pasearon ante una de las "Cenicientas" de esta Champions, el debutante Sabah de Azerbaiyán, con un 4-0 inapelable en una noche plácida.

En Alemania, el Bayern endosó un 5-0 al Bodo/Glimt, un equipo que eliminó el año pasado al Inter de Milán en este torneo y que llegó entonces a los octavos de final.

El marcador no se movió en la primera mitad a pesar del dominio bávaro, pero la segunda fue todo un festival: Jamal Musiala (47'), el inglés Harry Kane (61') y el canadiense Alphonso Davies (77') distanciaron al campeón de la Bundesliga antes de que el francés Michael Olise pusiera los dos últimos (83', 90+2').

Uno de los focos del día estaba en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, donde el equipo lombardo, que en la edición 2019-2020 jugaba todavía en la Serie C (3ª división italiana) se estrenaba en una Liga de Campeones y lo hizo a lo grande, con una victoria 4-1 sobre el RB Leipzig.

Menos positivo fue el debut para la Roma, líder de la Serie A, que igualó 1-1 en su visita al Fenerbahçe.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez sacude el Fútbol Profesional Colombiano: periodista revela que llegaría a histórico club del país o

Así quedaron los resultados de la primera jornada de la Champions League

Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán

Club Brujas 2 - 3 Aston Villa

Oporto 0 - 2 Manchester City

Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal

Lille 2 - 3 Real Betis

AEK Atenas 1 - 0 LASK [1, 2]

París Saint-Germain 6 - 1 Slovan Bratislava

Fútbol Club Barcelona 5 - 1 Feyenoord

Sporting de Portugal 3 - 1 Galatasaray

VfB Stuttgart 3 - 1 Viking

Liverpool 2 - 1 Atlético de Madrid

Nápoles 0 - 1 Arsenal [1, 2, 3]

Bayern de Múnich 5 - 0 Bodo/Glimt

Manchester United 4 - 0 Sabah

Como 4 - 1 RB Leipzig

Slavia de Praga 2 - 3 Lens

PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma