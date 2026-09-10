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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Champions League

Así terminó la primera jornada de la Champions League: Manchester United regresó con victoria y PSG defiende su título con goleada

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Balón de la Champions League 2026-2027 - Foto: AFP
Balón de la Champions League 2026-2027 - Foto: AFP
Después de los 18 partidos que se disputaron desde el martes, el primer líder de esta edición es el defensor del título, el Paris Saint-Germain.

La primera jornada de la Liga de Campeones europea se cerró este jueves con la disputa de los seis últimos duelos, entre los que destacaron los triunfos sin sobresaltos del Bayern Múnich ante el Bodo/Glimt (5-0) y del Manchester United contra el Sabah (4-0).

Después de los 18 partidos que se han venido disputando desde el martes, el primer líder de esta edición es el defensor del título, el Paris Saint-Germain, gracias a su 6-1 del miércoles sobre el Slovan Bratislava eslovaco.

El Bayern es segundo con la misma diferencia de goles (+5) que los franceses, pero un tanto menos marcado.

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Detrás aparece como tercero el FC Barcelona, que el miércoles arrolló 5-1 al Feyenoord neerlandés, y el Manchester United acaba esta jornada en la cuarta posición.

En Old Trafford, los Red Devils se pasearon ante una de las "Cenicientas" de esta Champions, el debutante Sabah de Azerbaiyán, con un 4-0 inapelable en una noche plácida.

En Alemania, el Bayern endosó un 5-0 al Bodo/Glimt, un equipo que eliminó el año pasado al Inter de Milán en este torneo y que llegó entonces a los octavos de final.

El marcador no se movió en la primera mitad a pesar del dominio bávaro, pero la segunda fue todo un festival: Jamal Musiala (47'), el inglés Harry Kane (61') y el canadiense Alphonso Davies (77') distanciaron al campeón de la Bundesliga antes de que el francés Michael Olise pusiera los dos últimos (83', 90+2').

Uno de los focos del día estaba en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como, donde el equipo lombardo, que en la edición 2019-2020 jugaba todavía en la Serie C (3ª división italiana) se estrenaba en una Liga de Campeones y lo hizo a lo grande, con una victoria 4-1 sobre el RB Leipzig.

Menos positivo fue el debut para la Roma, líder de la Serie A, que igualó 1-1 en su visita al Fenerbahçe.

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Así quedaron los resultados de la primera jornada de la Champions League

Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán
Club Brujas 2 - 3 Aston Villa
Oporto 0 - 2 Manchester City
Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
Lille 2 - 3 Real Betis
AEK Atenas 1 - 0 LASK [1, 2]

París Saint-Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
Fútbol Club Barcelona 5 - 1 Feyenoord
Sporting de Portugal 3 - 1 Galatasaray
VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
Liverpool 2 - 1 Atlético de Madrid
Nápoles 0 - 1 Arsenal [1, 2, 3]

Bayern de Múnich 5 - 0 Bodo/Glimt
Manchester United 4 - 0 Sabah
Como 4 - 1 RB Leipzig
Slavia de Praga 2 - 3 Lens
PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma

 

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