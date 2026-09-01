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Ciclismo

Francés sorprende en la Vuelta a España y conquista su primera victoria en el máximo nivel del ciclismo

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Vuelta a España (EFE)
Vuelta a España (EFE)
El galo Bastien Tronchon se logró imponer al sprint en Elche de la Sierra. Enric Mas conservó el liderato y Orluis Aular finalizó octavo.

Bastien Tronchon ha dado la sorpresa este martes en la Vuelta a España al imponerse al sprint en la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, y lograr así el triunfo más importante de su carrera.

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El francés, de 24 años y corredor del Groupama-FDJ United, hizo su aparición en un cierre caótico para imponerse a Magnus Cort y Thibau Nys en los metros finales de una jornada de 184,7 kilómetros por la provincia de Albacete.

La victoria representó para Tronchon su primera victoria en una gran vuelta y solo la tercera de su carrera como profesional. Reuters resaltó la sorpresa que produjo el resultado, sobre todo porque el francés pudo imponerse a varios de los especialistas más importantes en llegadas masivas de la carrera.

La etapa tuvo un recorrido exigente, con cerca de 3.000 metros de desnivel positivo y tres puertos de tercera categoría. Una fuga de siete corredores trató de mantenerse al frente en buena parte de la jornada, pero el pelotón la terminó neutralizando pocos kilómetros antes de la meta.

El último tramo dejó ver distintos ataques. Xabier Mikel Azparren y Yevgeniy Fedorov trataron de evitar el sprint en el último kilómetro, pero han sido alcanzados casi sobre la línea de llegada. En aquel momento, apareció Tronchon para aprovechar el desorden y hacerse con el sprint definitivo.

La organización de la Vuelta ha descrito el triunfo como una auténtica sorpresa y aseguró que el corredor del Groupama-FDJ United consiguió la primera victoria de su trayectoria en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

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La jornada de igual forma dejó protagonismo latinoamericano. El venezolano Orluis Aular, integrante del Movistar Team, finalizó en la octava posición, así como el colombiano Santiago Buitrago sostuvo el liderato de la clasificación de la montaña.

En la clasificación general, en cambio, no ha habido cambios importantes. El español Enric Mas, del Movistar Team, pudo seguir con el maillot rojo tras culminar la etapa dentro del grupo principal. Primož Roglič sigue segundo, a 1 minuto y 18 segundos. Felix Gall ocupa la tercera posición, a 1 minuto y 39 segundos.

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