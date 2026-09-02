NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Papa León XIV

Papa León XIV habló con Abelardo de la Espriella y expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto en Colombia

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV y Abelardo de la Espriella
Papa León XIV y Abelardo de la Espriella
La conversación se produjo en medio de las labores de respuesta y atención a las comunidades impactadas por la emergencia, mientras continúan las acciones de los organismos encargados de atender a los damnificados.

El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que expresó su solidaridad con las personas afectadas por el reciente terremoto que golpeó al país.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la conversación el Santo Padre manifestó su cercanía con quienes han sufrido las consecuencias del movimiento telúrico, especialmente con las familias de las personas fallecidas, los heridos y quienes participan en las labores de atención de la emergencia.

El pontífice también tuvo palabras de reconocimiento para los equipos de rescate y el personal humanitario que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto.

Posteriormente, León XIV y el mandatario colombiano abordaron la situación que atraviesa el país y analizaron las condiciones de las regiones que resultaron afectadas por el sismo.

o

La conversación se produjo en medio de las labores de respuesta y atención a las comunidades impactadas por la emergencia, mientras continúan las acciones de los organismos encargados de atender a los damnificados.

Cabe señalar que De la Espriella anunció el comienzo de la millonaria fase de reconstrucción del suroeste del país tras el potente terremoto que dejó 329 muertos y miles de viviendas destruidas.

El sismo de magnitud 7,4 golpeó el Pacífico y la región cafetera el 10 de agosto y destruyó escuelas, hospitales y torres de apartamentos.

Las pérdidas se estiman en 9.500 millones de dólares. Cientos de personas que perdieron sus viviendas duermen en campamentos improvisados a cielo abierto.

"Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia", dijo el presidente desde el Chocó, el departamento más pobre del país y donde se ubicó el epicentro del sismo.

El presidente derechista asumió el poder tan sólo tres días antes del terremoto y rápidamente declaró una emergencia económica para liberar fondos que permitan atender la crisis sin pasar por el Congreso.

De la Espriella anunció subsidios de arriendo por 285 dólares durante tres meses para las personas afectadas, que empezarán a transferirse desde el 26 de agosto.

El terremoto deja 31.519 viviendas destruidas y los organismos de socorro aún buscan a 234 desaparecidos.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Abelardo de la Espriella

Conversaciones

Terremoto en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En Venezuela lo que existen son marionetas": abogado sobre acuerdo petrolero de EEUU y el régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha ejecutado tres bombardeos contra criminales dando de baja a más de 30 bandidos

Familiares de presos políticos rechazan acuerdo petrolero - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Los venezolanos somos más que petróleo”: familiar de preso político sobre acuerdo con EEUU

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Donald Trump
Petróleo en Venezuela

"No le voy a dar un plazo": alto funcionario de EEUU sobre fecha de elecciones en Venezuela

Primer plano de un grifo oxidado al aire libre - Foto de referencia: pexels
Dictadura en Venezuela

Vecinos de Fundalara en Carora protestan con cacerolas en mano por tres meses sin servicio de agua potable

Fentanilo - Foto de referencia: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Departamento de Estado de EE. UU. revela que miembros de cartel mexicano pagaron con drogas sintéticas la compra de armas en Europa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Donald Trump
Petróleo en Venezuela

"No le voy a dar un plazo": alto funcionario de EEUU sobre fecha de elecciones en Venezuela

Primer plano de un grifo oxidado al aire libre - Foto de referencia: pexels
Dictadura en Venezuela

Vecinos de Fundalara en Carora protestan con cacerolas en mano por tres meses sin servicio de agua potable

Fentanilo - Foto de referencia: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Departamento de Estado de EE. UU. revela que miembros de cartel mexicano pagaron con drogas sintéticas la compra de armas en Europa

Presidente electo Abelardo De La Espriella-Foto: EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Cambio radical en seguridad: las duras advertencias que ha dado Abelardo De La Espriella a grupos armados desde antes de ser presidente

Evento “Colombia: voces por la vida” por los damnificados del terremoto / FOTO: prensa
Terremoto en Colombia

La industria musical colombiana se une en “Colombia: voces por la vida” para ayudar a darle techo a las comunidades más afectadas por el terremoto

Donald Trump

Trump anuncia mega acuerdo petrolero con régimen de Venezuela: 65.000 millones de barriles

Parte interior de la edificación afectada por la implosión - Foto captura
Edificio

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023