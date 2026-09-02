Papa León XIV habló con Abelardo de la Espriella y expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto en Colombia

El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que expresó su solidaridad con las personas afectadas por el reciente terremoto que golpeó al país.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la conversación el Santo Padre manifestó su cercanía con quienes han sufrido las consecuencias del movimiento telúrico, especialmente con las familias de las personas fallecidas, los heridos y quienes participan en las labores de atención de la emergencia.

El pontífice también tuvo palabras de reconocimiento para los equipos de rescate y el personal humanitario que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto.

Posteriormente, León XIV y el mandatario colombiano abordaron la situación que atraviesa el país y analizaron las condiciones de las regiones que resultaron afectadas por el sismo.

VEA TAMBIÉN Terremoto en Colombia deja 2.205 sedes educativas afectadas: Chocó concentra la mayor afectación o

La conversación se produjo en medio de las labores de respuesta y atención a las comunidades impactadas por la emergencia, mientras continúan las acciones de los organismos encargados de atender a los damnificados.

Cabe señalar que De la Espriella anunció el comienzo de la millonaria fase de reconstrucción del suroeste del país tras el potente terremoto que dejó 329 muertos y miles de viviendas destruidas.

El sismo de magnitud 7,4 golpeó el Pacífico y la región cafetera el 10 de agosto y destruyó escuelas, hospitales y torres de apartamentos.

Las pérdidas se estiman en 9.500 millones de dólares. Cientos de personas que perdieron sus viviendas duermen en campamentos improvisados a cielo abierto.

"Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia", dijo el presidente desde el Chocó, el departamento más pobre del país y donde se ubicó el epicentro del sismo.

El presidente derechista asumió el poder tan sólo tres días antes del terremoto y rápidamente declaró una emergencia económica para liberar fondos que permitan atender la crisis sin pasar por el Congreso.

De la Espriella anunció subsidios de arriendo por 285 dólares durante tres meses para las personas afectadas, que empezarán a transferirse desde el 26 de agosto.

El terremoto deja 31.519 viviendas destruidas y los organismos de socorro aún buscan a 234 desaparecidos.