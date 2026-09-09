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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, en la mira de la justicia de Chile: ¿podrían extraditar al jefe chavista a EE. UU?

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
La justicia de Chile dio un giro importante en la investigación que adelanta por el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno: acusó formalmente a Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano, de haber cooperado con la organización criminal transnacional Tren de Aragua para perpetrar el crimen en territorio chileno. Kelvi Zambrano, abogado y director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela, señaló que si Cabello llegara a estar en Chile, el país sudamericano podría "activar la denominada jurisdicción universal" para juzgarlo no solo por el caso Ojeda, sino también "por actos de tortura cometidos en Venezuela".

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