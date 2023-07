Los ‘Amlitos’ duplicaron su precio tras la celebración de los 5 años de la elección de AMLO en México

Los vendedores informales duplicaron los precios de elementos decorativos con las imágenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los muñecos ‘Amlitos’ que al oprimirlos dicen varias de las icónicas frases que el mandatario ha usado en su conferencia de prensa matutina, pasaron de costar de 15 a 29 dólares.

A su vez, las sandalias oficiales con la figura de AMLO tuvieron el mismo incremento en el precio en la celebración de los 5 años de la elección del presidente mexicano este domingo, sin embargo, a pesar del alza de los elementos, los asistentes no dudaron en llevarse estos recuerdos a sus casas.

Con gran afluencia de seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró 5 años de su elección, sus simpatizantes iniciaron el recorrido desde diferentes puntos de la capital mexicana en medio de comparsas.

A su llegada a la icónica Plaza del Zócalo, el mandatario se mostró cercano a los asistentes y se dirigió a ellos desde la tarima principal donde recordó los logros de la cuarta transformación, sin embargo, no mencionó las altas cifras de inseguridad y violencia que prometió enfrentar en 2018 y que hoy azotan al país.

“Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos, es decir un aumento en términos reales del 89%, algo que no se veía en los últimos 40 años, somos el tercer país del mundo con menos desempleo gracias a la reforma laboral entre otros beneficios para los trabajadores”, dijo el mandatario en su discurso.

El presidente también rechazó que su gobierno reprima al pueblo, también aseguró que no se ordenan ni existen violaciones a los derechos humanos porque en la nación ya no existe un narco estado:

“Durante los gobiernos neoliberales o neo porfiristas ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente pasando el atlántico, tampoco existe hoy en México un narco estado”, enfatizó AMLO.