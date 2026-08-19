"Los Rodríguez se están burlando de Donald Trump y de Marco Rubio": Antonio Ledezma sobre liberación de presos políticos en Venezuela

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, dijo en entrevista con El Informativo de NTN24 que Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, y su hermano Jorge "se están burlando de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio", al referirse a los incumplimientos del régimen venezolano sobre la liberación de los presos políticos.

El dirigente opositor señaló que, pese a que desde enero de este año los Rodríguez prometieron liberar a todos los detenidos por motivos políticos, el compromiso permanece sin cumplirse y, en cambio, se han presentado denuncias sobre nuevas irregularidades.

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El caso del sargento Sixto Salamanca ejemplifica la situación que denuncian las organizaciones de derechos humanos. Después de siete años encarcelado, Salamanca fue liberado hace cinco días, pero posteriormente fue detenido nuevamente de manera arbitraria.

"En un país donde no hay seguridad jurídica, donde los tribunales son una suerte de paredones de fusilamiento", señaló Ledezma sobre este caso y denunció que los procedimientos judiciales se utilizan como herramientas de represión.

El exalcalde recordó que Venezuela es el país donde Hugo Chávez "mandó a publicar la lista de millones de venezolanos que firmamos a favor de un revocatorio suyo en el año 2004", iniciando una persecución sistemática que negaba pasaportes y oportunidades laborales.

Ledezma enfatizó que el régimen "ha llevado adelante más de 20.000 "detenciones arbitrarias" y que actualmente "hay miles de ciudadanos que están sometidos a prisión" a través de medidas cautelares que los obligan a presentarse periódicamente ante tribunales controlados por el régimen.

"Por eso lo que ha habido son simples excarcelaciones", señaló, refiriéndose a que muchos liberados continúan bajo restricciones severas.

El exalcalde denunció además lo que llamó "torturas blancas", explicando que "una cosa son los tratos crueles" físicos "y otra cosa son este tipo de torturas blancas, que es mantener en la incertidumbre a las comunidades".

Respecto a las promesas del régimen, Ledezma cuestionó: "¿Dónde está la liberación de los presos políticos? ¿Dónde está la cacareada Ley de Amnistía? ¿Dónde está el cumplimiento riguroso del respeto a los derechos humanos?".

De igual manera, el dirigente mencionó que muchos de los supuestamente liberados "no tienen ni cómo pagar un pasaje de transporte para ponerse al día en ese régimen de presentación".

El exalcalde advirtió también sobre las implicaciones para la seguridad hemisférica y precisó que el régimen venezolano "pone en riesgo la política de seguridad que ha prometido el presidente Donald Trump".

Por otro lado, Ledezma pidió tener en consideración que el territorio venezolano "ha sido utilizado como escondite, como guarida" por grupos como las Farc y el ELN, y destacó la producción de cocaína en el eje del Catatumbo.

"Este es un régimen que ha tenido articulaciones con el terrorismo iraní, que ha tenido articulaciones con el régimen castrista", expresó Ledezma. "La soberanía la empeñó Chávez y Maduro hace muchos años a Cuba, a Irán, a Rusia y a China", añadió.