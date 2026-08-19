NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Antonio Ledezma

"Los Rodríguez se están burlando de Donald Trump y de Marco Rubio": Antonio Ledezma sobre liberación de presos políticos en Venezuela

agosto 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El exalcalde metropolitano de Caracas denunció en El Informativo de NTN24 que el régimen incumplió sus promesas de enero mientras continúan las detenciones arbitrarias como la del sargento Sixto Salamanca.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, dijo en entrevista con El Informativo de NTN24 que Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, y su hermano Jorge "se están burlando de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio", al referirse a los incumplimientos del régimen venezolano sobre la liberación de los presos políticos.

El dirigente opositor señaló que, pese a que desde enero de este año los Rodríguez prometieron liberar a todos los detenidos por motivos políticos, el compromiso permanece sin cumplirse y, en cambio, se han presentado denuncias sobre nuevas irregularidades.

o

El caso del sargento Sixto Salamanca ejemplifica la situación que denuncian las organizaciones de derechos humanos. Después de siete años encarcelado, Salamanca fue liberado hace cinco días, pero posteriormente fue detenido nuevamente de manera arbitraria.

"En un país donde no hay seguridad jurídica, donde los tribunales son una suerte de paredones de fusilamiento", señaló Ledezma sobre este caso y denunció que los procedimientos judiciales se utilizan como herramientas de represión.

El exalcalde recordó que Venezuela es el país donde Hugo Chávez "mandó a publicar la lista de millones de venezolanos que firmamos a favor de un revocatorio suyo en el año 2004", iniciando una persecución sistemática que negaba pasaportes y oportunidades laborales.

Ledezma enfatizó que el régimen "ha llevado adelante más de 20.000 "detenciones arbitrarias" y que actualmente "hay miles de ciudadanos que están sometidos a prisión" a través de medidas cautelares que los obligan a presentarse periódicamente ante tribunales controlados por el régimen.

"Por eso lo que ha habido son simples excarcelaciones", señaló, refiriéndose a que muchos liberados continúan bajo restricciones severas.

El exalcalde denunció además lo que llamó "torturas blancas", explicando que "una cosa son los tratos crueles" físicos "y otra cosa son este tipo de torturas blancas, que es mantener en la incertidumbre a las comunidades".

Respecto a las promesas del régimen, Ledezma cuestionó: "¿Dónde está la liberación de los presos políticos? ¿Dónde está la cacareada Ley de Amnistía? ¿Dónde está el cumplimiento riguroso del respeto a los derechos humanos?".

De igual manera, el dirigente mencionó que muchos de los supuestamente liberados "no tienen ni cómo pagar un pasaje de transporte para ponerse al día en ese régimen de presentación".

El exalcalde advirtió también sobre las implicaciones para la seguridad hemisférica y precisó que el régimen venezolano "pone en riesgo la política de seguridad que ha prometido el presidente Donald Trump".

Por otro lado, Ledezma pidió tener en consideración que el territorio venezolano "ha sido utilizado como escondite, como guarida" por grupos como las Farc y el ELN, y destacó la producción de cocaína en el eje del Catatumbo.

o

"Este es un régimen que ha tenido articulaciones con el terrorismo iraní, que ha tenido articulaciones con el régimen castrista", expresó Ledezma. "La soberanía la empeñó Chávez y Maduro hace muchos años a Cuba, a Irán, a Rusia y a China", añadió.

Temas relacionados:

Antonio Ledezma

Estados Unidos y Venezuela

Régimen venezolano

Presos políticos en Venezuela

Denuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Los Rodríguez se están burlando de Donald Trump y de Marco Rubio": Antonio Ledezma sobre liberación de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Excarcelaciones en Venezuela

Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

Trump y Gaza (EFE)
Gaza

"Si no lo hacen enfrentarán una dura respuesta, no quieren eso": Trump expuso un plan de 15 puntos para terminar la guerra en Gaza

Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
África

Confirman que al menos nueve migrantes fallecieron tras difusión de imágenes de cientos intentando cruzar a Ceuta, en España

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Excarcelaciones en Venezuela

Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

Trump y Gaza (EFE)
Gaza

"Si no lo hacen enfrentarán una dura respuesta, no quieren eso": Trump expuso un plan de 15 puntos para terminar la guerra en Gaza

Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
África

Confirman que al menos nueve migrantes fallecieron tras difusión de imágenes de cientos intentando cruzar a Ceuta, en España

Lionel Messi junto a Gianni Infantino - Foto: EFE
Lionel Messi

La polémica pancarta de Messi junto a Infantino que fue exhibida en partido del Inter de Miami en la MLS

Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Equipo de rescate en Cali - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Colombia

Así fue el rescate de un niño luego de 32 horas del terremoto: Cali no pierde la esperanza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023