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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Pobreza en Venezuela

Así es la vida de lujos de la dictadura venezolana que contrasta con la precariedad en Venezuela

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Pese a que las miradas de la comunidad internacional están puestas en la reunión que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, son varias las preocupaciones de muchos. Mientras los temas centrales de la reunión son el petróleo, el oro y la deuda externa, son muchos los que no pueden dejar de preguntarse si en las conversaciones también entrarán la precariedad de los venezolanos mientras la dictadora Delcy se pasea por Estados Unidos vistiendo marcas de lujo.

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