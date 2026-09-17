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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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J Balvin

La reacción de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por una presunta infidelidad de J Balvin días antes de anunciar su separación

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante colombian J Balvin y su expareja | Foto: EFE
Cantante colombian J Balvin y su expareja
Valentina Ferrer, madre del hijo de J Balvin, confirmó este miércoles a través de sus redes sociales el fin de su relación con el cantante colombiano.

Valentina Ferrer, madre del hijo de J Balvin, confirmó este miércoles a través de sus redes sociales el fin de su relación con el cantante colombiano.

Aunque la noticia se conoció recientemente, desde semanas atrás comenzaron a surgir rumores sobre una posible separación.

La ausencia del artista en los videos y publicaciones de la modelo argentina, sumada a algunas interacciones de ella con comentarios de sus seguidores, alimentó las especulaciones entre los internautas.

En medio de las versiones sobre las razones que habrían llevado a la pareja a poner punto final a su relación, usuarios de redes sociales retomaron antiguos videos en los que ambos aparecen compartiendo diferentes momentos. En uno de estos registros, incluso, la prensa cuestionó a Ferrer sobre la posibilidad de que llegaran al altar.

¿Qué respondió Valentina Ferrer cuando le preguntaron por su boda?

La Semana de la Moda de Nueva York hizo parte de la agenda de Valentina Ferrer y J Balvin. Ambos han mantenido una estrecha relación con el mundo de la moda y suelen llamar la atención durante este tipo de eventos.

El pasado 4 de septiembre, la modelo argentina volvió a ser protagonista en redes sociales luego de que medios internacionales aprovecharon su presencia para intentar conocer detalles sobre su vida personal.

En Monterrey, México, periodistas lograron acercarse a Ferrer y no tardaron en preguntarle por los rumores que circulaban alrededor de su relación. Uno de los primeros interrogantes estuvo relacionado con una posible boda con J Balvin. Ante la pregunta, la modelo prefirió no responder y reaccionó con una sonrisa.

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Sus asesores intervinieron para señalar que la argentina no acostumbraba responder demasiadas preguntas relacionadas con su vida sentimental. Sin embargo, los periodistas insistieron y la consultaron acerca de las declaraciones realizadas por una mujer identificada como Melanie.

El nombre de esta usuaria comenzó a cobrar relevancia durante las últimas semanas luego de que asegurara en redes sociales que habría mantenido un romance con el cantante antioqueño mientras Ferrer estaba embarazada.

Frente a estos cuestionamientos, la modelo no emitió ninguna declaración. Simplemente mantuvo el silencio y abordó el vehículo que la esperaba en ese momento.

Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin

La modelo argentina utilizó sus redes sociales para confirmar que su relación con el artista había llegado a su fin. Según explicó, se trató de una decisión tomada de común acuerdo y desde el respeto hacia la familia que construyeron juntos.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó Ferrer.

La argentina también aseguró que ambos están afrontando esta nueva etapa con tranquilidad y manifestó su “agradecimiento profundo” por la comprensión y el respeto hacia el momento personal que atraviesan.

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