Gianni Infantino envía carta a las federaciones de todo el mundo para reformar la gobernanza de la FIFA: en esto consiste el plan

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso este lunes "una consulta" a las federaciones con el fin de reformar la gobernanza del organismo, en una carta dirigida a las 211 asociaciones miembro.

Este movimiento del patrón del fútbol es un nuevo intento de cerrar la grave crisis que se abrió con la revelación del proyecto frustrado de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

"Propondré que el Consejo (de la FIFA) organice una consulta directa, estructurada y limitada en el tiempo con las confederaciones, las asociaciones miembro y las partes interesadas afectadas sobre cómo reforzar aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA", escribió Infantino.

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"Esta consulta invitaría a presentar propuestas precisas sobre una implicación más temprana de las instancias institucionales, los respectivos roles del presidente, de la oficina, del consejo y del congreso, así como los medios concretos para reforzar la transparencia, la participación y la responsabilidad en las grandes iniciativas estratégicas", añadió.

El dirigente italo-suizo propone estudiar las primeras propuestas en el consejo previsto para el 15 de octubre, precisando que "las contribuciones escritas recibidas posteriormente, pero dentro de un plazo razonable, serán naturalmente también examinadas".

"Cualquier modificación estatutaria que de ello se derive será posteriormente sometida al congreso para su examen y aprobación conforme al procedimiento apropiado", puntualizó.

El máximo responsable de la FIFA, candidato a su propia sucesión en marzo de 2027, está muy debilitado desde el intento fallido de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados para alojar activos de la FIFA, entre ellos la Copa del Mundo.

Infantino tuvo finalmente que retirar este plan que iba a nacer sin consulta previa, bautizado como FIFA Forward Enterprise (FFE), después de haberse enfrentado a la feroz oposición de la Confederación Europea (UEFA), de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de la Confederación Asiática (AFC).

A pesar de la retirada de la iniciativa FFE, la UEFA, seguida por la Concacaf y la AFC, mantiene la presión sobre Infantino y pide su dimisión.

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La confederación europea prepara además una demanda por "gestión desleal" contra el presidente del órgano rector del fútbol.

Los máximos responsables de la UEFA, Aleksander Ceferin, y de la Concacaf, Victor Montagliani, solicitaron también el viernes a la FIFA que abone "al menos 10 millones de dólares" a cada una de las 211 federaciones miembro y exigieron "una auditoría independiente, con acceso completo a las cifras".

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Esos recursos serían destinados a financiar inversiones en infraestructura y en el desarrollo del balompié. En total se trataría de un monto de unos 2.100 millones de dólares.