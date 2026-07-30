NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Dictadura en Venezuela

Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez en las paredes de un barrio: "¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?"

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez - Fotos: Facebook
Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez - Fotos: Facebook
A su vez, el hombre les hizo saber a estas personas afines al chavismo: "Yo no tengo problema con su ideología política, pero, ¿ustedes creen que esto está bien en estos momentos?"

Recientemente se dio a conocer en redes sociales un video en el que un ciudadano venezolano, indignado, confronta a unos colaboradores del régimen.

o

En el audiovisual se ve cómo el hombre se acerca a unos "trabajadores" que estaban pintando plantillas del difunto presidente Hugo Chávez en paredes y calles de una barriada popular en Venezuela.

Antes de esto, el hombre les dejó saber a estas personas afines al chavismo: "Yo no tengo problema con su ideología política, pero, ¿ustedes creen que esto está bien en estos momentos donde tuvimos una desgracia por los terremotos?".

o

"No me toquen ni lo toques, porque aquí en el barrio somos todos familia... ¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?... No es el momento para esto", añadió.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

o

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Regimen chavista

Terremoto en Venezuela

Reporte

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, escuchando al coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU-Foto: EFE
ONU

Venezuela y la ONU inician plan para evaluar la reconstrucción tras el doble terremoto

Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Temblor

Caracas da una lección de civismo: evacuaciones ordenadas en Chacao tras nuevo sismo demuestran una sólida cultura de prevención

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, escuchando al coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU-Foto: EFE
ONU

Venezuela y la ONU inician plan para evaluar la reconstrucción tras el doble terremoto

Personas esperan en una calle luego de un temblor 3.9 en Caracas - Foto: EFE
Temblor

Caracas da una lección de civismo: evacuaciones ordenadas en Chacao tras nuevo sismo demuestran una sólida cultura de prevención

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Escándalo mundialista: delegación de selección clasificada a los dieciseisavos protagonizó fuerte altercado con las autoridades de Estados Unidos

Ataques de EE. UU. a Irán - AFP
Medio Oriente

Impactante bombardeo del Ejército de EE. UU. a objetivos del régimen iraní durante trece noches consecutivas

Régimen chavista de Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció cambios en el gabinete del régimen en medio de la tragedia por los terremotos que enlutan a Venezuela: "Una falta de respeto a los venezolanos"

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán sepulta a Alí Jamenei entre llamamientos a la "venganza"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre