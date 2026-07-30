Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez en las paredes de un barrio: "¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?"

Recientemente se dio a conocer en redes sociales un video en el que un ciudadano venezolano, indignado, confronta a unos colaboradores del régimen.

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En el audiovisual se ve cómo el hombre se acerca a unos "trabajadores" que estaban pintando plantillas del difunto presidente Hugo Chávez en paredes y calles de una barriada popular en Venezuela.

Antes de esto, el hombre les dejó saber a estas personas afines al chavismo: "Yo no tengo problema con su ideología política, pero, ¿ustedes creen que esto está bien en estos momentos donde tuvimos una desgracia por los terremotos?".

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"No me toquen ni lo toques, porque aquí en el barrio somos todos familia... ¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?... No es el momento para esto", añadió.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.