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Martes, 25 de agosto de 2026
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Colombia

¿Manos criminales detrás de los incendios en Colombia? Cundinamarca y Tolima permanecen en alerta por las emergencias forestales

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
INCENDIOS -EFE
INCENDIOS EN TOLIMA-EFE
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pidió a los habitantes permanecer atentos y reportar cualquier comportamiento sospechoso en zonas boscosas.

La temporada seca continúa generando preocupación en varias regiones del país. En Cundinamarca, se han presentado más de 20 incendios forestales que han dejado afectaciones en 49 municipios y cerca de 1.380 hectáreas de vegetación.

Las autoridades no descartan que algunos de estos incendios hayan sido provocados de manera intencional.

Ante esta situación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pidió a los habitantes permanecer atentos y reportar cualquier comportamiento sospechoso en zonas boscosas.

“Hemos pedido a la comunidad que cuando observen a personas sospechosas visitando zonas boscosas, denuncien”, manifestó el mandatario.

Además, las autoridades insistieron en la importancia de evitar acciones que puedan desencadenar nuevas emergencias, como encender fogatas en áreas naturales o dejar elementos que puedan generar fuego.

La emergencia ha tenido una mayor incidencia en algunos municipios. Puerto Salgar encabeza el registro con 25 incendios, seguido de Soacha con 20, Nilo con 14, Ricaurte con 10 y La Vega con nueve.

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El panorama también resulta preocupante al revisar las cifras acumuladas. Entre junio y agosto, los organismos de emergencia han atendido 362 incendios forestales en diferentes puntos del departamento, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta ante posibles nuevas conflagraciones.

La situación se extiende a Tolima, donde actualmente hay nueve incendios forestales activos en los municipios de Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo.

Coello concentra buena parte de la preocupación, debido a que allí permanecen tres focos que avanzan rápidamente y representan un riesgo para sectores habitados.

Los cuerpos de bomberos han trabajado para controlar las llamas; sin embargo, la emergencia ya ha generado pérdidas para algunas familias, especialmente por la destrucción de cultivos. A esto se suma la falta de acceso al agua que algunos habitantes enfrentan desde hace varios meses.

El alcalde de Coello también señaló que existen indicios que apuntarían a que los incendios podrían haber sido provocados deliberadamente, una situación que es materia de atención por parte de las autoridades.

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